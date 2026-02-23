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Place des femmes dans l'agriculture : la ministre Annie Genevard présente un plan d'action ce lundi

Dès son arrivée rue de Varenne, Annie Genevard avait installé un groupe de travail chargé d’identifier les freins persistants pour les agricultrices. [REUTERS/Sarah Meyssonnier]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La ministre de l’Agriculture Annie Genevard doit dévoiler ce lundi à 15h30, à Paris, un plan d’action destiné à renforcer la place des femmes dans le monde agricole. Un texte encore attendu dans ses détails, mais présenté comme une priorité politique depuis plusieurs mois. 

C’est une annonce scrutée par les organisations professionnelles. Depuis la Porte de Versailles, à Paris, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, présente ce lundi un plan d'action visant à renforcer la place des femmes dans ce secteur.

Après avoir lancé en juillet 2025 une consultation citoyenne sur la plateforme Agora, la ministre entend désormais franchir une nouvelle étape. Cette consultation, ouverte jusqu’à la fin août, portait sur cinq axes majeurs : formation, installation et transmission, santé et conditions de travail, engagement, ainsi que statut et retraite.

L'agriculture comme «voie d’émancipation»

Dès son arrivée rue de Varenne, Annie Genevard avait installé un groupe de travail chargé d’identifier les freins persistants pour les agricultrices. Objectif affiché : formuler des propositions concrètes pour lever les obstacles à l’installation, sécuriser les parcours et améliorer la reconnaissance professionnelle.

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Le contenu précis du plan présenté ce lundi n’est pas encore connu. Mais l’exécutif insiste sur la nécessité de faire de l’agriculture «une voie d’émancipation» et un levier de renouvellement des générations. Les femmes représentent aujourd’hui un peu moins d’un tiers des chefs d’exploitation. Reste à savoir si les mesures annoncées relèveront du symbole ou d’un véritable tournant structurel.

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