Pluie et douceur : faut-il craindre une «invasion» de moustiques ?

Les pluies abondantes de ces dernières semaines associées aux températures très douces pourraient favoriser la prolifération des moustiques en France.

Le cocktail idéal ? La Gironde, le Lot-et-Garonne, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Charente-Maritime : tous sont ou ont été placés en vigilance rouge «crues» par Météo-France.

Des inondations majeures ont donc été observées dans ces zones et la décrue s’annonce lente. «Le temps restera globalement calme et sec au moins jusqu’en milieu de semaine, ce qui permettra la poursuite de l'amélioration de la situation. La décrue est en cours sur la majorité des cours d'eau», a indiqué Vigicrues sur son site. Ce phénomène, associé à une douceur des températures, pourrait bien favoriser la prolifération des moustiques.

Dans son bilan climatique du mois de janvier 2026, Météo-France fait par exemple savoir qu’il a plu un jour sur deux sur le Roussillon et la Corse à cette période, soit entre 3 et 4 fois la normale mensuelle. Dans les Pyrénées-Orientales, 269 mm d'eau ont été enregistrées, a constaté la rédaction de France 3 Occitanie.

Pour se développer, les moustiques ont besoin d’eau, rappelle le média local. Certaines espèces de moustiques, dont l’aedes detritus - présent en Charente-Maritime - se développent en hiver autour des étangs et sur les littoraux.

«les éclosions sont favorisées»

«Avec les récentes submersions et le vent de mer, les éclosions sont favorisées. Même s'ils restent moins importants qu'en été», selon Jean-Claude Mouret, responsable du pôle Coordination opérationnelle de l'EID (Entente Interdépartementale de Démoustication) Méditerranée.

Toutefois, le développement des larves est rallongé en hiver, passant à plusieurs semaines contre cinq jours en été.

«Cela nous laisse davantage de temps pour réagir (...) Au total, les équipes de l'EID ont traité à ce jour un peu plus de 2.000 hectares depuis fin janvier en Occitanie», a indiqué Jean-Claude Mouret à France 3 Occitanie.

20 °C à Paris ce mercredi ?

Alors que beaucoup de zones sont inondées, le mercure qui augmente pourrait être un autre facteur de développement. Selon Météo-France, la température moyenne en janvier était proche de la normale (+0.3 °C). En revanche, les prévisionnistes anticipent une hausse dès cette semaine avec un thermomètre dépassant les 15 °C sur une grande partie du pays.

L’agence météorologique prévoit 20 °C à Paris ce mercredi, un chiffre rarement atteint dans la capitale à cette période de l'année. C’est d’ailleurs à partir de cette température que les larves de moustiques grandissent le mieux.

Dans ses tendances de l’hiver publiée en novembre, Météo-France indiquait déjà : «Le scénario plus chaud que la normale est le plus probable pour la France». Février 2026 devrait donc enregistrer une température moyenne de saison supérieure d’environ 3,5 °C, faisant de lui l'un des dix mois de février les plus chauds pour l'Hexagone.