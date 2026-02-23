Retraite : ce qui va changer en mars pour votre pension

Une mise à jour de la CSG va provoquer une baisse de la pension de retraite d'une bonne partie des 14 millions de retraités du privé dès mars 2026.

Un ajustement qui va faire grimacer bon nombre de retraités. En raison d’une mise à jour de la contribution sociale généralisée (CSG) en mars prochain, les pensions d’une large partie des 14 millions de retraités du privé vont subir une nette baisse.

A titre d’exemple, un retraité du privé touchant une pension de 1.500 euros brut va ainsi perdre 46 euros brut avec cette mise à jour. A cela va s’ajouter le rattrapage des mois de janvier et février, soit une multiplication par 3 de la somme initiale de 46 euros brut, avoisinant ainsi 140 euros brut en moins en mars.

Une CSG 2026 alignée sur le revenu fiscal de 2024

Pour rappel, la Contribution Sociale Généralisée (CSG) de 2026 dépend du Revenu Fiscal de Référence (RFR) de 2024. Or, cette dernière donnée a été réévaluée de 5,3% en 2024, faisant ainsi basculer plusieurs bénéficiaires dans une autre tranche, selon SeniorActu.

A cette mauvaise surprise s’ajoute également le gel des négociations entre les syndicats et les représentants du patronat au sujet d’une augmentation de la pension de retraite versée par Agirc-Arco en ce début d’année. Un nouveau rendez-vous entre les deux parties est programmé pour ce mois de mars 2026.

En cas de nouvel échec dans ces négociations, les syndicats prévoient une action en justice «pour contraindre le patronat à revaloriser les pensions versées par l'Agirc-Arrco», d’après le média spécialisé MoneyVox.