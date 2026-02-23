Salon de l'agriculture : combien d'énergie une ferme consomme-t-elle en France ?

À l’occasion du Salon international de l’agriculture 2026, le 1er baromètre du bilan énergétique des fermes françaises a été dévoilé. Cette étude inédite repose sur l’analyse fine de 1.000 fermes parmi les quelque 3.000 inscrites au programme en 2025.

Une étude riche d'enseignements. En pleine semaine du Salon international de l'agriculture 2026, le baromètre du bilan énergétique des fermes françaises de Fabacée (premier programme dédié à l’accompagnement énergétique des exploitations agricoles françaises) vient d'être révélé.

Selon Fabacée, une exploitation française consomme en moyenne 331.420 kWh par an, soit une facture énergétique annuelle moyenne de 38.000 euros, représentant près de 20% du chiffre d'affaires des fermes étudiées.

© Ademe

Cette consommation est comparable à l'électricité annuelle d'environ 70 foyers français selon Fabacée, mais répartie sur des besoins extrêmement variés, allant des carburants aux intrants agricoles (il s'agit principalement des engrais naturels ou industriels et des produits phytosanitaires, c'est-à-dire les pesticides).

Ces niveaux s'inscrivent dans un contexte national où l'agriculture représente environ 3 à 4% de la consommation énergétique finale du pays, selon l'Ademe, une part relativement stable depuis une décennie.

Des disparités fortes, selon les filières

L’étude met en évidence d’importantes différences selon les types d’exploitation :

Grandes cultures : environ 780.000 kWh/an, deux fois plus que la moyenne nationale.

Élevages bovins laitiers : environ 350.000 kWh/an.

Viticulture : beaucoup plus modérée avec environ 92/500 kWh/an.

Ces écarts se reflètent aussi dans les budgets : jusqu’à 65.000 euros par an pour les grandes cultures, contre environ 20.700 euros pour les vignobles.

© Ademe

L’analyse des postes de consommation révèle un schéma assez homogène :

Le GNR (Gazole Non Routier), utilisé pour la motorisation des engins agricoles, représente une part centrale, particulièrement dans les grandes cultures et la viticulture.

Les engrais, consommant une énergie considérable du fait de leur production industrielle, figurent parmi les postes les plus lourds, surtout en grandes cultures.

Dans les élevages bovins laitiers, s'ajoutent l'alimentation animale et l'électricité, notamment pour la traite et les installations.

Ce diagnostic est cohérent avec les données nationales. Dans l'agriculture française, près de 70 à 75% de l'énergie consommée est issue de produits pétroliers, dominés par le GNR, tandis que l'électricité représente une part moindre mais non négligeable des dépenses.

Vers une réduction tangible des consommations

Les animateurs du programme ont identifié plusieurs leviers concrets pour réduire ces consommations :

Éco-conduite et optimisation des itinéraires techniques (réduction du travail du sol, calibrage des passages machine) : représentant 45 à 75% du potentiel de réduction sur le GNR, selon les filières.

Meilleure gestion des engrais, via des outils d'aide à la décision ou des pratiques améliorant la fertilité des sols : 20 à 40% du potentiel.