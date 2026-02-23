Ultradroite : quels sont ces deux groupuscules visés par une procédure de dissolution ?

Le ministère de l’Intérieur a lancé une procédure de dissolution visant deux groupuscules d’ultradroite basés à Albi et à Montpellier.

Deux procédures de dissolution ont été engagées, il y a quelques mois, par le ministère de l’Intérieur visant deux groupuscules d’ultradroite, a appris l’AFP d’une source proche du dossier, confirmant une information d’Europe 1. Elles procédures sont en réalité antérieures à la mort du militant nationaliste Quentin, violemment agressé à Lyon (Rhône) jeudi 12 février dernier par des militants, dont certains sont issus du mouvement de l'ultragauche Jeune Garde.

Les procédures devraient néanmoins être évoquées ce mardi 24 février au matin lors d’une réunion convoquée à l’Élysée par le président de la République Emmanuel Macron, en présence des ministres de l’Intérieur et de la Justice Laurent Nuñez et Gérald Darmanin, et dédiée aux «groupes d’action violente», et ce à la suite de la mort de Quentin.

Parmi les groupuscules visés par cette dissolution figure, premièrement, Patria Albigès. Fondé en septembre 2021, celui-ci se présente comme «un mouvement de jeunesse identitaire Albigeois». Il s’inscrit «au niveau local en tant qu’acteur politique pour alerter la population sur l’actualité et les phénomènes de société que sont l’immigration, l’insécurité, le wokisme ou l’islamisme», peut-on lire sur le site Patria Albigès.

«Nos campagnes contre la venue de rappeur Medine ou notre victoire contre l’ouverte d’un centre pour migrants à Réalmont témoignent de notre action et de notre efficacité dans le combat politique que nous menons», ajoute-t-il.

Ce groupuscule pointe des «problématiques sécuritaires, culturelles, économiques et culturelles» qui touchent la France et l’Europe depuis une cinquantaine d’années, estimant que la «préservation de notre identité» reste une priorité et plaidant pour «un projet de remigration». «Le destin de notre peuple dépend de l’abnégation et du courage de certains hommes», écrit Patria Albigès.

Trois militants de Patria Albigès condamnés en première instance en 2023

En décembre 2023, trois jeunes militants du groupuscule avaient été condamnés à des peines de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour «incitation à la haine raciale» après avoir apposé, en juin de la même année et deux jours après l’attaque au couteau ayant fait six blessés dont quatre enfants dans un parc d’Annecy, des affiches sur les grilles de jardins municipaux d’Albi disant : «Parc fermé - raison de fermeture : risque élevé de se faire poignarder - protégeons nos familles de l'immigration». Les trois prévenus avaient fait appel de la décision.

En avril de la même année, un cadre du mouvement avait été condamné à huit mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel d’Albi pour l’agression de deux militants du syndicat CGT-étudiants. A l’époque, le 28 mars 2023, ces deux derniers avaient arraché des affiches collées par des membres de Patria Albigès, hostiles à la tenue d’un concert du rappeur Médine. De ce fait, des membres du groupuscule les avaient aspergés de gaz lacrymogène avant de les rouer de coups.

Outre Patria Albigès, un autre groupuscule d’ultradroite est également visé par la procédure de dissolution : il s’agit du Bloc Montpelliérain, créé au début de l’année 2024 et basé à Montpellier (Hérault).

Des actions violentes attribuées au Bloc Montpelliérain

Des actions violentes ont été attribuées à ce groupuscule. La dernière en date remonte à l’été 2025. En pleine «feria d'Alès», traditionnelle fête taurine, une dizaine d'hommes, à visage découvert et détenant une grenade lacrymogène, avaient pénétré dans le bar où se trouvaient une vingtaine de clients, les avaient violentés et gazés et avaient dégradé les lieux, selon l'AFP citant le parquet d'Alès.

Lors de cette violente bagarre, à l'intérieur et dans la cour du bar le Prolé, lieu associatif localement connu pour être à la fois un repaire de sympathisants communistes et un club taurin, plusieurs personnes avaient été légèrement blessées et une avait eu le nez cassé.

Lors d’un rassemblement, qui s’est tenu lundi 2 juin 2025, plusieurs intervenants avaient mis en cause des militants du Bloc Montpelliérain. Si ce dernier avait réfuté sur son compte Instagram toute action de sa part à Alès, des témoins avaient affirmé avoir reconnu des membres du groupuscule grâce à leurs «tatouages nazis».

Un an avant cette agression, soit le 1er juin 2024, lors d’une fête populaire vieille d’une trentaine d'années à Montpellier, une dizaine d’individus du Bloc Montpelliérain, masqués et encapuchonnés, auraient arpenté les rues des quartiers de la Ville ciblant des personnes à violenter «en raison de leurs origines, leurs confessions religieuses, leurs orientations sexuelles ou leurs engagements politiques». Durant cette même journée, une personne transgenre et syndicaliste aurait été menacée, selon Union Communiste Libre.