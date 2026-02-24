Affaire Dutroux : des images pédopornographiques retrouvées dans la cellule du pédocriminel belge

La justice belge a ouvert une enquête après la découverte d'images pédopornographiques dans la cellule de Marc Dutroux, condamné à la prison à perpétuité pour les viols de six fillettes et jeunes filles et les meurtres de quatre d'entre elles.

Une nouvelle découverte, des décennies après son incarcération. Une enquête a été ouverte par la justice belge, après la découverte d'images pédopornographiques au sein de la cellule du criminel Marc Dutroux, condamné à la prison à perpétuité pour les viols de six fillettes et jeunes filles et les meurtres de quatre d'entre elles.

Le procureur du Brabant wallon, la province belge où se situe la prison de Nivelles, a confirmé lundi soir à l'agence de presse Belga, cette information issue de l'hebdomadaire flamand Humo, sans plus de précisions.

Victime de «harcèlement»

Incarcéré depuis 1996, Marc Dutroux est aujourd'hui âgé de 69 ans. Il est considéré comme l'un des pires criminels de Belgique.

Il a été condamné en 2004 par une cour d'assises belge à la prison à vie, après avoir été reconnu coupable d'avoir violé et séquestré six fillettes et jeunes filles qu'il avait auparavant enlevées. Quatre d'entre elles ont été tuées, dont Julie et Mélissa, que Marc Dutroux a laissé mourir de faim.

Selon l'hebdomadaire Humo, c'est à l'occasion d'une fouille générale de la prison de Nivelles en 2024 qu'ont été découvertes dans sa cellule (où il est à l'isolement) quelque 200 photos pornographiques. Sur environ la moitié de ces clichés figuraient des enfants nus, d'après la même source.

Le criminel s'est défendu auprès de son avocat en expliquant être victime de «harcèlement» de la part d'autres détenus, qui auraient fait en sorte d'introduire les photos dans sa cellule à son insu, toujours selon Humo. L'avocat, Bruno Dayez, a refusé tout commentaire.

Bruno Dayez, qui a repris en 2016 la défense de Marc Dutroux, souhaitait obtenir sa libération en 2021, au bout de vingt-cinq ans d'incarcération. Mais ses efforts se sont heurtés à un rapport d'expertise très négatif rendu en 2020. Ce rapport psychiatrique relevait que le criminel devait toujours être considéré comme psychopathe, présentant un risque élevé de récidive.