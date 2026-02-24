Crues : 294 communes reconnues en état de catastrophe naturelle, annonce Sébastien Lecornu

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé mardi que 294 communes seraient reconnues en état de catastrophe naturelle après les importantes inondations qui ont touché l'ouest de la France les deux dernières semaines.

Des annonces attendues par les sinistrés. Sébastien Lecornu a indiqué ce mardi que 294 communes allaient être reconnues en état de catastrophe naturelle après avoir été touchées par les très importantes crues et inondations dans l'ouest de la France.

Face aux crues, l’État accélère l’indemnisation des sinistrés :



La commission “cat nat” réunie aujourd’hui a examiné 371 demandes de communes :



- 294 ont reçu un avis favorable, dont 63 dans le Lot-et-Garonne, 77 en Maine-et-Loire et 91 en Gironde.

- 77 dossiers sont ajournés… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) February 24, 2026

«Face aux crues, l’État accélère l’indemnisation des sinistrés. La commission “cat nat” réunie aujourd’hui a examiné 371 demandes de communes», a indiqué le Premier ministre dans un message partagé sur X.

«294 ont reçu un avis favorable» et «77 dossiers sont ajournés afin de permettre aux communes de compléter leurs dossiers ; ils seront réexaminés lors des commissions des 3 et 10 mars», a poursuivi le Premier ministre.

Dans le détail, des communes ayant reçu un avis favorable, 63 sont situées dans le Lot-et-Garonne, 77 en Maine-et-Loire et 91 en Gironde.

40 jours de pluie en France

«L’arrêté de reconnaissance d’état de catastrophe naturelle sera publié demain. Le gouvernement reste pleinement mobilisé aux côtés des maires et des habitants touchés par les inondations» a conclu le locataire de Matignon.

Le gouvernement a examiné ce mardi les premiers dossiers des communes sinistrées, après avoir promis en fin de semaine dernière une «indemnisation au plus vite» des villes touchées par les intempéries.

La série record de jours de pluie consécutifs en France s'est interrompue ce lundi après 40 jours, mais les crues ne sont pas pour autant finies malgré des signes d'amélioration, selon Météo-France.

Dans l'Ouest, l'eau continue de baisser doucement ce mardi, laissant entrevoir un retour à la normale progressif pour certaines zones sinistrées.