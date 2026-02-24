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Crues : voici les 2 départements placés en vigilance rouge ce mardi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L'institut météorologique national a placé deux départements en vigilance rouge pour risques de crues ce mardi 24 février.

La lente décrue se poursuit dans l'ouest du pays. Météo-France a placé le Maine-et-Loire et la Charente-Maritime en alerte rouge pour la journée de ce mardi. La Loire-Atlantique a été, elle, rétrogradée en vigilance orange à 10h.

© Vigicrues

L'organisme de référence Vigicrues rappelle qu'«une vigilance absolue s'impose lorsque des phénomènes dangereux d’intensité exceptionnelle sont prévus». Il convient, dans ces circonstances, de se tenir «régulièrement au courant de l’évolution de la situation et de respecter impérativement les consignes de sécurité émises par les pouvoirs publics».

D'autres départements en vigilance orange et jaune

En plus de cette vigilance rouge, de nombreux autres départements font également l'objet de vigilances jaune et orange aux crues, notamment dues aux précipitations abondantes tombées ces derniers jours sur l'Hexagone.

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Malgré tout, l'intensité des crues a commencé à diminuer, grâce à un temps plus sec sur l'ensemble du territoire français. Ces dernières heures, la pluie n'est tombée que sur quelques départements du centre et de l'est de la France. Le soleil gagnera l'ensemble du ciel français dès mardi.

Météovigilance météoCrues

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