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Crues : voici les 2 départements placés en vigilance rouge ce mercredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dans son dernier bulletin émis mardi à 16h, Météo-France a placé deux départements en vigilance rouge pour des risques de crues concernant la journée du mercredi 25 février. 

Une situation toujours préoccupante. Après quarante jours de pluie d'affilée, la France connaît une relative accalmie en ce début de semaine. Mais certains cours d'eau sont toujours à des niveaux préoccupants. Ainsi, Météo-France a placé deux départements en vigilance rouge pour des risques de crues ce mercredi 25 février. 

Sont concernés : la Charente-Maritime et le Maine-et-Loire. 

@Météo-France

La vigilance rouge sera mise en place dès minuit et ne devrait pas être levée de la journée : «Cette semaine, le temps restera globalement calme et sec, au moins jusqu’à jeudi. Ce contexte favorise l'amélioration de la situation sur les cours d'eau qui, pour la majorité d'entre eux, ont entamé leur décrue», ont expliqué les prévisionnistes dans leur dernier bulletin.

«Aux abords des cours d'eau placés en vigilance orange ou rouge, le risque de débordement est encore bien présent. La décrue reste très lente sur la Charente, la Loire et le bassin de la Maine. Des débordements importants à majeurs sont encore observés», ont-ils ajouté. 

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La Charente et la Loire-Atlantique ont de leur côté été maintenues en vigilance orange, également pour des risques de crues. 

Cruesvigilance météoMaine-et-Loire

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