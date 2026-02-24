Crues : voici les 3 départements placés en vigilance orange ce mardi

Dans son dernier bulletin, Météo France a placé trois départements en vigilance orange «crues», pour la journée du mardi 24 février.

Rivières, étangs et lacs... Malgré une décrue amorcée sur certains cours d’eau, les niveaux restent élevés et la vigilance est toujours de mise. Trois départements sont visés par une alerte orange «crues».

© Vigicrues

Sont concernés : la Charente, la Sarthe et la Loire-Atlantique. «Des crues très importantes sont possibles y compris dans les zones rarement inondées. Les conditions de circulation peuvent être rendues extrêmement difficiles sur l'ensemble du réseau routier ou ferroviaire», rappelle Météo-France qui précise que «des coupures d'électricité plus ou moins longues peuvent se produire».

Une décrue pour la fin de LA semaine ?

D'après les prévisions de l'institut météorologique, aucune perturbation majeure n'est attendue avant vendredi, ce qui signifie que le temps devrait rester sec sur l'ensemble du territoire jusqu'à la fin de la semaine. Cette accalmie météorologique devrait offrir une pause après les récentes intempéries.

A noter que la Charente-Maritime, la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire sont maintenus en alerte rouge pour «crues».