Fin de vie : le vote solennel prévu ce mercredi à l'Assemblée nationale

Les deux textes relatifs à la fin de vie, étudiés depuis une semaine à l’Assemblée nationale en seconde lecture, vont faire l’objet d’un vote solennel des députés, prévu ce mercredi à partir de 15h.

Le dossier sur la fin de vie engendre un large débat national. Les textes entourant l’aide à mourir et l’accès aux soins palliatifs vont faire l’objet d’un vote solennel des députés ce mercredi 25 février à l’Assemblée nationale à partir de 15h.

A l'origine, ces scrutins devaient avoir lieu ce mardi, mais les débats ont pris du retard selon la conférence des présidents de groupes. Ils visent deux textes : la proposition de loi d'Olivier Falorni (groupe MoDem) créant un droit à l'aide à mourir ainsi que le texte d'Annie Vidal (groupe macroniste Ensemble pour la République), sur les soins palliatifs.

Mercredi, les votes solennels auront donc lieu après les questions au gouvernement, et après plusieurs secondes délibérations sur certains points précis du texte d'Olivier Falorni, demandées par le gouvernement ou le président de la commission des Affaires sociales, Frédéric Valletoux (Horizons).

Un vote public, nominatif et symbolique

Pour rappel, le vote solennel est une procédure spécifique du scrutin public. Elle est prévue dans les règles de l’Assemblée nationale. Ce vote est décidé en conférence des présidents de groupes et est le plus souvent planifié le mardi après-midi, jour où les députés sont les plus nombreux à se rendre dans l’Hémicycle.

Le vote solennel revêt un caractère public, nominatif et symbolique. Chaque député doit exprimer clairement sa position (pour, contre ou abstention) vis-à-vis du texte qui fait l’objet du scrutin et dont les résultats sont par la suite publiés au Journal officiel.

Un orateur pour chaque groupe parlementaire représenté à l’Assemblée nationale prend la parole en amont du scrutin pour expliquer la position de son groupe. Certains groupes donnent des consignes de vote à ses députés, c’est souvent le cas de la France insoumise par exemple. D’autres, comme le groupe LIOT, font le choix d’une liberté de vote.

Le vote solennel est généralement le type de scrutin public choisi pour les textes et réformes à forts enjeux ou qui suscitent de lourds débats dans l’Hémicycle mais aussi dans la société.

Une forte division autour de l’aide à mourir

Si le texte sur le renforcement de l’accès aux soins palliatifs enregistre une forte adhésion des élus, ce n’est pas le cas du texte visant à introduire le principe de l’aide à mourir. En effet, ce volet du dossier sur la fin de vie divise largement.

Dans la version qui va être soumise au vote solennel des députés, le texte sur l’aide à mourir prévoit cinq conditions cumulatives que le patient devra remplir pour pouvoir y prétendre.

Pour rappel, ces conditions prévoient que le patient soit majeur, français ou résidant en France, atteint d’une «affection grave et incurable» qui «engage le pronostic vital» en phase avancée ou terminale, «apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée» et enfin qu’il présente «une souffrance physique ou psychologique» étant «soit réfractaire aux traitements, soit insupportable».

Toutefois, pour la dernière condition, plusieurs amendements déposés par les socialistes et les insoumis avec le soutien du gouvernement demandent la suppression du caractère constant de la souffrance. Une suppression qui déplaît aux opposants du texte.

Par ailleurs, plusieurs députés opposés au texte ont demandé que la souffrance psychologique seule ne puisse permettre l’accès à l’aide à mourir.

Enfin, le texte prévoit que le patient puisse choisir entre l’injection létale auto-administrée ou l’injection par un personnel soignant qualifié (médecin ou infirmier).

Un changement qui ne fait plus du suicide assisté la règle et de l’euthanasie l’exception, puisque le patient, même en mesure de procéder lui-même à l’injection, peut demander qu’elle soit faite par un soignant.

A la suite de ce vote solennel, les textes seront à nouveau transmis au Sénat pour une seconde lecture et un nouveau vote des sénateurs. Aux vues de la complexité des textes et des débats qu’ils suscitent la formation d’une commission mixte paritaire semble inévitable, rallongeant un peu plus le voyage législatif du dossier sur la fin de vie.