Gouvernement : pourquoi les ministres seront-ils moins présents ces prochaines semaines ?

A quelques semaines des élections municipales, l’exécutif entre dans une séquence particulière. Plusieurs règles encadrent désormais l’action et la parole publiques, avec des conséquences directes sur la visibilité des ministres.

Ils doivent respecter les règles en vigueur. Depuis le 22 février, la campagne des élections municipales est entrée dans sa phase la plus encadrée. Deux semaines avant le premier tour, la période de réserve électorale est officiellement en vigueur. Elle s'appliquera jusqu'au lendemain du second tour, le 22 mars, et pèsera directement sur l'activité de l'équipe ministérielle de Sébastien Lecornu.

Cette règle concerne les membres du gouvernement, le corps préfectoral et les agents publics, précise le ministère de l'Intérieur. Elle a pour objectif de «garantir strictement la neutralité de l'État et des services publics», selon Beauvau.

Concrètement, les ministres, secrétaires d'État et ministres délégués sont ainsi invités à limiter leurs interventions publiques.

Une discrétion imposée pour préserver l'égalité entre candidats. Les préfets et sous-préfets doivent, eux aussi, s'abstenir de toute cérémonie ou manifestation pouvant prendre un caractère préélectoral.

Une réserve déjà à l'oeuvre depuis plusieurs mois

Cette séquence prolonge la réserve pré-électorale imposée aux collectivités depuis le 1er septembre 2025. Elle encadre étroitement leur communication. L'article L52-1 du Code électoral interdit notamment «tout procédé de publicité commerciale» dans la presse ou l'audiovisuel.

Les bulletins municipaux peuvent continuer à paraître, mais dans un registre strictement «neutre et informatif». Les élus ne peuvent pas valoriser leur action via des sites internet ou les réseaux sociaux de leur commune, ni mobiliser les moyens municipaux à des fins de campagne.

Initialement, Sébastien Lecornu avait indiqué souhaiter un remaniement gouvernemental «avant le début de la période de réserve des élections municipales», le 22 février, notamment en raison de la candidature de plusieurs ministres. Ce «réajustement gouvernemental» devrait finalement être annoncé «au plus tôt» ce mercredi 25 février.

La réserve gouvernementale, règle coutumière de la vie politique française, correspond à une phase préélectorale de trois à quatre semaines. Elle s'impose ainsi jusqu'au scrutin, plaçant temporairement l'Etat en retrait.