Louvre : la présidente du musée, Laurence des Cars, a remis sa démission à Emmanuel Macron

Le palais de l’Élysée a annoncé ce mardi 24 février par voie de communiqué la démission de Laurence des Cars, présidente du Louvre, quatre mois après le cambriolage spectaculaire de la galerie d’Apollon.

Une décision «personnelle». La présidente du musée du Louvre, Laurence des Cars, a remis ce mardi 24 février sa démission au président de la République, a indiqué le palais de l’Élysée par voie de communiqué.

Au cœur de la tourmente depuis le spectaculaire cambriolage de la galerie d’Apollon, le 19 octobre 2025, la démission de Laurence des Cars a été saluée par Emmanuel Macron, qui y a vu «un acte de responsabilité dans un moment où le plus grand musée du monde a besoin d’apaisement et d’une nouvelle impulsion forte pour mener à bien des grands chantiers de sécurisation, de modernisation et le projet Louvre-Nouvelle Renaissance».

Dans un entretien accordé au Figaro, Laurence des Cars, qui était en poste depuis septembre 2021, a indiqué que sa démission avait pour but de permettre au Louvre de «poursuivre sa transformation», précisant qu’il s’agissait «d’une décision personnelle».

Une nouvelle mission pour la présidence

«Depuis le vol du 19 octobre 2025, nous sommes pris dans une tempête médiatique et politique d’une ampleur sans précédent», a ajouté la présidente démissionnaire du Louvre, qui a rappelé qu’elle avait «dans les heures qui ont suivi» présenté sa démission, qui avait été rejetée par la ministre de la Culture, Rachida Dati.

«J’ai traversé cette période en gardant, je le crois, la tête froide. Je suis sereine et fière du travail accompli. Mais tenir la barre ne suffit pas. Il faut aussi pouvoir avancer. Et les conditions pour avancer ne sont plus réunies», a-t-elle conclu sur le sujet.

L’action culturelle de Laurence des Cars devrait toutefois se poursuivre, puisque l’Elysée a précisé que le président de la République «a souhaité lui confier une mission dans le cadre de la présidence française du G7 sur la coopération entre les grands musées des pays concernés.»