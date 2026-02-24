Mort de Quentin Deranque : les obsèques du jeune homme ont été célébrées dans l'intimité ce mardi

Les obsèques de Quentin Deranque ont été célébrées ce mardi 24 février dans la plus stricte intimité familiale en l'église Saint-Just de Lyon, dix jours après la mort du jeune homme de 23 ans.

Un moment de recueillement pour la famille. Dix jours après la mort de Quentin Deranque, ses proches se sont réunis ce mardi 24 février dans la plus stricte intimité familiale pour célébrer ses obsèques.

La messe d'A-Dieu de Quentin a été célébrée en latin, en l'église Saint-Just que le jeune homme fréquentait depuis sa conversion il y a quelques années.

Une trentaine de personnes, famille et amis, ont poursuivi leur prière après la sortie du cercueil de Quentin, dont la date d'inhumation n'est pas encore connue. Cette dernière aura également lieu dans l'intimité.

Pour rappel, Quentin Deranque a été battu à mort à coups de pieds et de poings par des militants d'ultragauche à Lyon le 12 février dernier en marge d’une conférence de l’eurodéputée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon.

de nombreux hommages partout en france

Depuis, sept personnes ont été mises en examen pour homicide volontaire et complicité, dont deux assistants du député LFI et fondateur du groupe antifasciste dissous la Jeune Garde, Raphaël Arnault.

Après la mort du jeune homme le 14 février dernier, les rassemblements en hommage à Quentin se sont multipliés partout en France. A Nice, Nantes, Laval ou encore Bordeaux, de nombreux habitants se sont rassemblés en la mémoire du jeune homme.

Samedi 21 février, à Lyon, plus de 3.000 personnes ont participé à l'hommage au jeune militant nationaliste, a estimé la préfecture du Rhône. Domitille Casarotto, l'une des organisatrices, a pour sa part estimé la participation à 3.500 personnes.

En amont des obsèques de Quentin, l'Église catholique avait organisé plusieurs temps de recueillement, notamment samedi 21 février à l’église Saint-Georges, mais également ce lundi à l’église Saint-Just de Lyon.