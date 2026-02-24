Voici 10 services méconnus que votre mairie peut vous rendre

Au-delà des démarches administratives, les mairies proposent de nombreux services souvent méconnus de leurs administrés. Autant de dispositifs utiles pour alléger le quotidien, voire faire des économies.

Le rôle des communes va plus loin que l'administratif. Si les mairies font d'abord penser à des services comme celui de l'état-civil, il est possible de bénéficier de nombreuses assistances, de réaliser de belles économies et de découvrir des activités.

Mutuelle de santé communale

Pour les retraités ou les travailleurs indépendants, il existe une solution face au coût des complémentaire santé. De plus en plus de communes proposent des mutuelles communales, comme Nanterre (92). Accessibles parfois sans questionnaire de santé ni limite d'âge, elles couvrent les soins essentiels : hospitalisation, optique, dentaire. Selon la Mutualité française, l'économie peut atteindre «de 10 à 15% par rapport à une offre individuelle à garanties comparables».

Les assurances habitation ou auto à tarif négocié

Certaines villes vont plus loin en proposant aussi des assurances habitation ou auto à tarifs groupés, à Montreuil (93) notamment. Les conditions varient, selon les communes. Il reste donc indispensable de vérifier les garanties et le niveau des franchises.

Un accompagnement dédié aux plus de 60 ans

La majorité des communes disposent d'un Clic (Centre local d’information et de coordination gérontologique), accessible dès 60 ans. Des professionnels y informent les seniors sur leurs droits et les accompagnent dans les démarches, notamment pour l'allocation personnalisée d'autonomie (Apa) et l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa).

Ces structures orientent aussi vers des solutions d'aide à domicile et peuvent organiser des ateliers de prévention, de mémoire ou des cours d’informatique. Un annuaire des Clic est présent sur Pourlespersonnesâgées.fr.

Le CCAS, un soutien en cas de coup dur

En cas de difficultés financières, le Centre communal d'action sociale peut accorder des aides ponctuelles : aide alimentaire, soutien financier exceptionnel ou accompagnement psychologique. Selon les villes, comme celui de Challans par exemple, des permanences gratuites de psychologues peuvent être proposées.

Des dispositifs contre l’isolement

Les personnes vivant seules peuvent demander leur inscription sur le registre des «personnes vulnérables», un service disponible à Paris notamment. En cas de canicule ou d’événement exceptionnel, un service de veille prend régulièrement des nouvelles. Certaines communes proposent aussi des appels de courtoisie pour rompre l'isolement.

Pour prévenir les risques de chute, un service de télé-assistance peut être financé en partie par les villes : bracelet ou montre connectée, reliée 24h/24 à une plateforme d'alerte.

Un soutien concret pour les aidants

Pour accompagner ceux qui s'occupent d’un proche en perte d'autonomie, des municipalités organisent des cafés des aidants, véritables lieux d’échange et de soutien. D'autres proposent des formations ou des accueils temporaires afin de permettre aux aidants de souffler quelques heures.

Sport et loisirs à prix réduit, voire gratuits

Avec un budget serré, il reste possible de pratiquer une activité physique grâce aux cours municipaux gratuits ou à tarifs réduits. Certaines communes développent aussi des programmes de sport adapté pour des publics spécifiques.

Côté culture, conférences, ateliers et sorties à petit prix sont régulièrement organisés : peinture, musique, jardinage, bricolage ou tricot. Les clubs seniors offrent également un large choix d'activités gratuites ou à coût réduit, comme à Toulouse.

Des aides pour un mode de vie plus écologique

Avant d'investir dans du matériel, un passage par la mairie peut être utile. Certaines communes fournissent gratuitement des composteurs (ici à Versailles), des régulateurs de débit d'eau ou des équipements pour réduire la consommation d'énergie.

Des conseils juridiques gratuits

Conflit de voisinage, question patrimoniale ou litige familial ? De nombreuses villes disposent de points d'accès au droit, à l'image de Nantes. Ils permettent de rencontrer gratuitement un avocat, un notaire ou un médiateur pour obtenir des conseils personnalisés.

Du matériel prêté sans frais

Enfin, certaines bibliothèques municipales prêtent des instruments de musique, comme à Rueil-Malmaison, tandis que les services municipaux peuvent mettre à disposition du matériel sportif. Une solution idéale pour tester une activité sans engager de dépenses importantes.

Ces services existent souvent près de chez vous. Un simple passage en mairie ou une visite sur le site internet de votre commune peut suffire à en profiter.