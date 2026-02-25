Candidate à la mairie de Paris, Rachida Dati annonce quitter le gouvernement

La ministre de la Culture Rachida Dati a annoncé ce mercredi 25 février qu'elle quittait le gouvernement pour se consacrer aux municipales à Paris.

Une annonce faite de longue date. Rachida Dati a indiqué ce mercredi qu'elle démissionnait de son poste de ministre de la Culture au sein du gouvernement pour se consacrer à sa campagne électorale pour les municipales parisiennes.

En effet, au micro de BFMTV, la candidate de la droite à Paris, a indiqué avoir remis «ce matin sa démission au président de la République».

Le combat de ma vie, c'est Paris!

Je veux dire aux Parisiens: je vais me battre pour eux, je vais me battre pour Paris. Je leur demande de me faire confiance: je vais changer leur vie. pic.twitter.com/DHfKAltFIC — Rachida Dati ن (@datirachida) February 25, 2026

«J'ai été très heureuse d'être ministre de la Culture. Je crois que c'est l'une des plus belles missions que j'ai pu accomplir à ce jour mais le combat de ma vie, c'est Paris», a ainsi déclaré celle qui entend reprendre la mairie parisienne aux socialistes.

«Je veux dire ce soir aux Parisiens, que je vais me battre pour eux, pour Paris. Je leur demande de me faire confiance parce que je vais changer Paris, je vais changer leur vie et leur destin», a ajouté celle qui est désormais candidate à plein temps.

Rachida Dati mise en difficulté par Pierre-Yves Bournazel

Dans un communiqué, l'Elysée a indiqué qu'Emmanuel Macron «l’a remerciée pour l’action utile qu’elle a déployée au service des Français ces deux dernières années et lui a adressé tous ses encouragements dans le combat qu’elle mène.»

Rachida Dati avait déjà indiqué il y a quelques mois qu'elle entendait quitter le gouvernement pour se consacrer à l'élection. «J'avais pris ma décision avant Noël», a-t-elle expliqué, ajoutant être restée car elle «avai(t) une mission à terminer» et «des engagements vis-à-vis des agents du ministère de la Culture».

Une liberté de faire pleinement campagne, que Rachida Dati va mettre à profit pour rattraper Emmanuel Grégoire (PS-Ecologistes) qui la devance légèrement dans les sondages.

Toutefois, l'ancienne ministre de la Culture va devoir faire face à un obstacle de taille : la candidature de Pierre-Yves Bournazel, qui attire à lui seul 14% des intentions de vote au premier tour et qui a d'ores et déjà indiqué qu'il «ne rejoindrait ni Grégoire ni Dati au second tour».

Déjà candidate en 2020, Rachida Dati s'était inclinée au second tour face à Anne Hidalgo, dans une triangulaire l'opposant à la candidate du PS et à celle de La République en Marche (devenue Renaissance) Agnès Buzyn.