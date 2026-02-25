Crues : voici les 4 départements placés en vigilance orange ce mercredi

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé 4 départements en vigilance orange pour des risques de crues concernant la journée du mercredi 25 février.

Des fleuves et rivières toujours sous très haute surveillance. Après plusieurs jours de pluie d'affilée, la France connaît une accalmie en ce début de semaine. Cependant, certains cours d'eau sont toujours à des niveaux préoccupants. Ainsi, Météo-France a placé 4 départements en vigilance orange pour des risques de crues ce mercredi 25 février.

Sont concernées : la Charente, la Loire-Atlantique, la Charente-Maritime et le Maine-et-Loire.

©Météo France

La vigilance orange sera mise en place dès minuit et ne devrait pas être levée de la journée. «Cette semaine, le temps restera globalement calme et sec, au moins jusqu’à jeudi. Ce contexte favorise l'amélioration de la situation sur les cours d'eau qui, pour la majorité d'entre eux, ont entamé leurs décrues», ont expliqué les prévisionnistes dans leur dernier bulletin.

«Aux abords des cours d'eau placés en vigilance orange ou rouge, le risque de débordement est encore bien présent. La décrue reste très lente sur la Charente, la Loire et le bassin de la Maine. Des débordements importants à majeurs sont encore observés», ont-ils ajouté.