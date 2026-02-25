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«Donald Trump a déployé une gigantesque armada face à l'Iran, mais ça n'intimide pas les mollahs», explique Vincent Hervouët

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Donald Trump a déployé une gigantesque armada face à l'Iran, mais ça n'intimide pas les mollahs», a expliqué l'éditorialiste en politique étrangère Vincent Hervouët, ce mercredi sur CNEWS, au sujet des tensions entre Washington et Téhéran. «La course au nucléaire est à la fois le symbole du régime et son bouclier stratégique, ils n'y renonceront pas», a-t-il ajouté.

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