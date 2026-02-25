Impôts : voici pourquoi vous pourriez en payer moins sur votre pension si vous êtes retraité en 2026

Pressée de trouver 40 milliards d’euros en avril dernier lorsqu’elle occupait le poste de ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin avait proposé de réduire l’abattement fiscal sur les retraites. Cette idée, faisant mécaniquement augmenter l’imposition de la moitié des retraités français, a été abandonnée dans le budget 2026.

Une piste d’économies qui tombe à l’eau pour cette année. En avril dernier, Amélie de Montchalin, alors ministre des Comptes publics, proposait de remplacer l’abattement de 10% sur les retraites par un abattement forfaitaire de 2.000 euros. Cette proposition, censée intégrer la loi sur le budget 2026, a finalement été abandonnée par le gouvernement.

«La loi de finances indexe le barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation (+0,9%), afin de neutraliser ses effets sur le niveau d'imposition des ménages (…) L'abattement actuel de 10% sur les pensions de retraite, qui bénéficie principalement aux retraités imposables, est maintenu», a détaillé le texte final, validé jeudi dernier par le Conseil constitutionnel.

«On ne peut pas indéfiniment mettre à contribution les actifs»

L’ancienne ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, avait soumis, en avril dernier, l’idée d’une contribution plus importante au système de retraite en fonction des ressources économiques de chaque ménage. Elle avait notamment précisé que «les pensions de retraite ont coûté 25 milliards d’euros de plus» en un an.

«Je pense, à titre personnel, qu’on ne peut pas indéfiniment mettre à contribution les actifs pour financer les nouvelles dépenses sociales liées au vieillissement (…) Ce n'est pas votre âge qui doit définir votre contribution, mais aussi les moyens dont vous disposez», avait assuré la nouvelle présidente de la Cour des Comptes.

L’UNSA-Retraités avait déploré le fait que sa suppression «augmenterait la contribution fiscale de 8,4 millions de retraités, soit la moitié de l’ensemble des retraités».