Le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet dit pouvoir «travailler» avec LFI «à certaines conditions»

Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, a ouvert la porte, mardi 24 février, à une collaboration avec la candidate de La France insoumise Anaïs Belouassa Cherifi, mais sous certaines conditions strictes.

Vers une alliance à Lyon entre La France insoumise (LFI) et Europe Écologie Les Verts (EELV) ? Au cours d'un débat mardi, le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet a expliqué qu'il pourrait «travailler» avec la candidate rivale de LFI Anaïs Belouassa Cherifi mais à condition que personne dans son équipe ne soit «impliqué dans des violences». «On ne désarmera pas la police municipale», a-t-il aussi posé comme ligne rouge.

Depuis la mort de Quentin Deranque, battu à mort à Lyon par des antifas, et la mise en examen de suspects liés à un député LFI, l'extrême droite, la droite, le centre droit et même une frange de la gauche socialiste réclament une rupture totale avec LFI.

Grégory Doucet a d’ailleurs qualifié la mort de Quentin de «tragédie» et dénoncé «toutes les formes de violences».

Jean-Michel Aulas dans le viseur

Le maire sortant laisse donc entrevoir une potentielle alliance et ouvre la porte à une possible fusion des deux listes si elle atteint la barre des 10 % nécessaires pour se maintenir au second tour.

«Le soir du premier tour, les Lyonnais et les Lyonnaises nous auront envoyé un message. Notre responsabilité, c'est d'entendre aussi ce que les Lyonnaises et les Lyonnais ont à dire», a encore déclaré Grégory Doucet, donné loin derrière l'ancien patron de l'OL Jean-Michel Aulas dans les sondages, mais qui aura besoin de toutes les voix de gauche s'il veut remporter un second mandat.

Anaïs Belouassa Cherifi a, elle, été interrogée sur la possibilité qu'elle se désiste en faveur de Grégory Doucet. «Sachez que ma priorité, c'est bien sûr que monsieur Aulas ne devienne pas le prochain maire de la ville de Lyon. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce ne soit pas le cas», a-t-elle expliqué.