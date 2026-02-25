Louvre : tout savoir sur Christophe Leribault, nommé à la présidence du musée après la démission de Laurence des Cars

Jusqu'ici président du château de Versailles, Christophe Leribault a été nommé président du Louvre ce mercredi 25 février, succédant à Laurence des Cars, fragilisée après le vol de bijoux en octobre 2025. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cet historien de l'art.

C'est un profil que connaît bien Emmanuel Macron. Déjà appelé à la rescousse par le président de la République pour redresser un autre établissement culturel français majeur, le château de Versailles, Christophe Leribault a été nommé, mercredi 25 février, président du musée du Louvre.

A 63 ans, il remplace donc Laurence des Cars, dont la chute a été précipitée avec le rocambolesque cambriolage du 19 octobre 2025. Le ministère de la Culture l'a confirmé : il devra «renforcer la sûreté et la sécurité du bâtiment, des collections et des personnes», rétablir la confiance et piloter les transformations du musée.

Une mission sensible pour le musée le plus visité du monde et bien sûr pour lui, alors qu'Emmanuel Macron appelle à une «nouvelle impulsion».

Habitué des missions délicates, Christophe Leribault avait déjà été nommé au château de Versailles le 4 mars 2024, succédant à Catherine Pégard. Son intérim prolongé avait fait grincer des dents, certains pointant un profil jugé atypique et un âge considéré avancé, frôlant avec la limite théorique des 65 ans.

Formé à l'Ecole du Louvre puis à Paris-IV Sorbonne, où il obtient un DEA en 1990, il démarre sa carrière comme conservateur au musée Carnavalet. Il dirige ensuite le musée national Eugène-Delacroix, puis le Petit Palais, avant de prendre la tête du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie, forts de trois millions de visiteurs par an.

Membre de l'académie des Beaux-Arts, il se décrit comme «passionné par la peinture, le dessin, le patrimoine, la musique, le partage» et se dit même «heureux d'en avoir fait son métier». Sur son réseau social Instagram, il ne manque pas de poster quotidiennement des clichés de certaines œuvres d'art exposées à Versailles, qu'il commente sobrement de quelques lignes.

Nommé en Conseil des ministres, Christophe Leribault s'apprête donc aujourd'hui à diriger le musée le plus visité de la planète. Il devra surtout sécuriser et moderniser le Louvre pour l'ancrer dans un avenir parfois incertain, aux prises avec les fracas du monde.