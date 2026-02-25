Météo : jusqu'à quand le beau temps va-t-il durer en France ?

Après un début de semaine placé sous le signe du soleil et les températures printanières, les prochains jours verront la pluie faire son grand retour sur une majorité de l'Hexagone.

Une accalmie de courte durée. Après un début d'année marqué par une météo particulièrement délicate avec un record de 40 jours de pluie d'affilée entre janvier et février, les Français ont pu profiter d'un temps largement plus clément depuis le début de la semaine. Sur une grande partie de l'Hexagone, les derniers jours ont été placés sous le signe du soleil et des températures printanières, avec un mercure atteignant quasiment 30 °C dans le sud de la France.

☀️🌡️ Ce 24 février fut remarquablement chaud au pied des Pyrénées ! On a mesuré jusqu'à 29,5°C à Saint-Gladie-Arrive-Munein dans le Béarn, une valeur record en février ! 📈 pic.twitter.com/jCR6mH2WGL — Météo Express (@MeteoExpress) February 24, 2026

Malheureusement, cette accalmie ne sera que de courte de durée et la pluie ne va pas tarder à faire son retour dans certaines villes de France, dès ce vendredi à en croire les prévisions de Météo-France. En effet, si la journée de jeudi devrait encore permettre aux Français de profiter du soleil, il faudra se préparer à un temps pluvieux pour finir la semaine.

de la pluie ce vendredi et ce samedi

Le nord-ouest du pays sera particulièrement touché avec de la pluie attendue en Bretagne, dans les Pays de la Loire, dans les Hauts-de-France ou encore en Normandie. Les autres régions devraient éviter les gouttes, profitant toujours du soleil et de températures douces avec notamment 20 °C attendus du côté de Vichy.

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Un retour de la pluie qui devrait s'accentuer pour commencer le week-end avec des averses annoncées sur une bonne partie de l'Hexagone ce samedi 28 février. Si l'ouest du pays devrait cette fois passer entre les gouttes, la pluie devrait se déplacer vers le centre et l'est de la France. Des précipitations sont notamment attendues à Lille, Metz, ou encore Biarritz. La pluie fera également son retour en Île-de-France avec des averses prévues dans l'Essonne, les Yvelines et en Seine-et-Marne.

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Le week-end devrait se conclure sur une bonne note avec des prévisions largement plus ensoleillées concernant le dimanche 1er mars, selon Météo-France.