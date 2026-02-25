Plus de 26 °C à Biarritz et à Pau, 25 °C à Dax... Où fera-t-il le plus chaud ce mercredi ?

Après plusieurs journées pluvieuses, l'ensemble de l'Hexagone profite d'un climat ensoleillé, ce mercredi 25 février. Biarritz, Tarbes, Bourges... Dans de nombreuses villes, les températures seront nettement au-dessus des normales de saison, voire digne de l'été.

Une journée particulièrement chaude. En cette fin du mois de février, une nette augmentation des températures se fait ressentir sur tout le territoire français. Grâce à un net retour du soleil, de nombreux départements verront le mercure dépasser allègrement les 20 °C.

La région Nouvelle-Aquitaine devrait être celle où les températures maximales seront enregistrées ce mercredi. Après avoir atteint un pic à 29,6 °C ce mardi 24 février, à Saint-Gladie (Pyrénées-Atlantiques), une nouvelle journée de douceur devrait voir les températures atteindre les 22 °C dès la matinée, notamment à Tarbes, comme l'anticipe Météo-France.

🌡️ Grande #douceur voire #chaleur ce mardi 24 février 2026 :



➡️ 29,6°C à Saint-Gladie (64)

➡️ 28,5°C à Aicirits (64)

➡️ 26,6°C à Biarritz (64)

➡️ 26,2°C à Pau (64)

➡️ 25,9°C à Saint-Girons (09)

➡️ 25,2°C à Dax (40)

➡️ 24,5°C à Nîmes (30)

➡️ 24,3°C à Tarbes (65) pic.twitter.com/mW0rALk95D — Guillaume Séchet (@Meteovilles) February 24, 2026

Plus que le sud-ouest, où la vague de douceur est la plus intense, l'ensemble des départements français afficheront plus de 10 °C en cette fin de matinée avec 14 °C à Lille, 15 °C à Paris, La Rochelle et Lyon ou encore 17 °C à Limoges.

© Météo-France

Dans le sud-est, où se situent souvent les maximales nationales, les températures annoncées ne seront pas supérieures, avec 16 °C à Marseille et Nice.

L'après-midi, les températures continueront de progresser et on devrait atteindre au moins 20 °C dans plusieurs grandes villes comme Auxerre, Bourges, Vichy ou encore Limoges.

© Météo-France

Toutefois, notamment dans le sud du pays, les températures attendues seront parfois plus basses.

Un recul des températures annoncé dès jeudi

A Paris, depuis 1886, la température moyenne enregistrée lors du mois de février est de 8 °C, ce qui place cette journée plus de 10 °C au-dessus des normales de saison. En ce qui concerne Biarritz, où la moyenne est située autour de 13 °C, le delta pourrait même être de 12 °C au-dessus des valeurs attendues, avec un pic à 25 °C annoncé par les météorologues. Il devrait également faire 23 °C à Pau, en Pyrénées-Atlantiques.

Jeudi 26 février, le mercure devrait nettement reculer, surtout en matinée, où le quart-nord ouest de l'Hexagone sera marqué par une perturbation nuageuse. L'après-midi, aucune ville ne devrait afficher 20 °C au compteur, même si les températures resteront au-dessus des normes dans le sud-ouest et dans le centre du pays.