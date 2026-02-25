Marine Le Pen ne sera pas candidate à la présidentielle si elle porte un bracelet électronique

La cheffe des députés RN Marine Le Pen a assuré mercredi qu'elle ne ferait pas campagne pour la prochaine élection présidentielle si elle était condamnée à porter un bracelet électronique.

«On ne peut pas faire campagne dans ces conditions», a-t-elle estimé, indiquant y voir «une autre manière de (l')empêcher d'être candidate».

Marine Le Pen connaîtra le 7 juillet prochain la décision de la cour d'appel de Paris dans le dossier des assistants des eurodéputés du RN.