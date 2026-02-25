La cheffe des députés RN Marine Le Pen a assuré mercredi qu'elle ne ferait pas campagne pour la prochaine élection présidentielle si elle était condamnée à porter un bracelet électronique.
«On ne peut pas faire campagne dans ces conditions», a-t-elle estimé, indiquant y voir «une autre manière de (l')empêcher d'être candidate».
Marine Le Pen connaîtra le 7 juillet prochain la décision de la cour d'appel de Paris dans le dossier des assistants des eurodéputés du RN.
«Le retrait de nos listes, c'est la violation de la confiance que les électeurs ont mis en vous lorsqu'ils ont déposé un bulletin au premier tour», a déclaré Marine Le Pen.
«Il n'est pas question de retirer des candidats» pour faire barrage à la France insoumise, a ajouté la cheffe de file des députés RN, enjoignant à la ministre Aurore Bergé de «garder ses bonnes idées pour son propre mouvement politique.»
Rachida Dati a indiqué ce mercredi qu'elle démissionnait de son poste de ministre de la Culture au sein du gouvernement pour se consacrer à sa campagne électorale pour les municipales parisiennes.
«J'ai été très heureuse d'être ministre de la Culture. Je crois que c'est l'une des plus belles missions que j'ai pu accomplir à ce jour mais le combat de ma vie, c'est Paris», a-t-elle déclaré.
Les députés ont sans surprise largement repoussé mercredi les motions de censure déposées par le Rassemblement national et La France insoumise pour protester contre la publication par décret de la feuille de route énergétique du gouvernement.
Dans le détail, le texte du RN qui n'était pas soutenu par la gauche a obtenu 140 voix, loin des 289 nécessaires pour faire tomber le gouvernement. De son côté, LFI a regroupé 108 voix en faveur de sa motion de censure.
Emmanuel Macron a salué mercredi des débats «respectueux» et un vote «dans le sens d'un modèle humaniste» après l'adoption en deuxième lecture à l'Assemblée de la proposition de loi créant un nouveau droit à l'aide à mourir.
Le chef de l'Etat «salue le fait qu’ils se soient déroulés dans un contexte respectueux et aient permis l’expression de l’ensemble des points de vue», a-t-on déclaré dans son entourage. «Il se réjouit que les discussions aient permis d'équilibrer la rédaction et d’avancer dans le sens d’un modèle humaniste, conforme à son engagement pris devant les Français et aux attentes de nos concitoyens», a-t-on ajouté de même source.
Les motions de censure déposées par le Rassemblement national et La France insoumise sur la feuille de route énergétique du gouvernement ont été déposées.
Elles constituent «un désordre politique inutile», a cinglé Sébastien Lecornu ce mercredi à l'Assemblée nationale.
Le texte sur «l’aide à mourir» a été adopté par les députés avec 299 voix pour et 226 contre.
Les députés ont adopté à l'unanimité le texte relatif aux soins palliatifs avec 491 voix pour.
Avant l'examen des deux motions de censure déposées contre le gouvernement de Sébastien Lecornu par les groupes du RN et de LFI, les députés vont de nouveau se prononcer sur la création d'un droit à l'aide à mourir, réforme sociétale majeure débattue depuis plusieurs années, et qui avait été largement adoptée en première lecture, mais sur laquelle subsistent des points de friction.
Le suspense sur le nombre de députés qui soutiendront le texte est bien là, à cause de certaines modifications pendant son examen. Certains points clivants feront l'objet d'un nouveau vote mercredi, avant celui sur l'ensemble du texte, et pourraient faire basculer certains élus.
Les scrutins, prévus à partir de 15h, ont dû être repoussés d'une journée pour terminer l'examen des quelque 2.000 amendements, qui aura duré plus d'une semaine. La proposition de loi doit ensuite repartir au Sénat.
Sébastien Lecornu devrait surmonter mercredi deux motions de censure, déposées par le RN et LFI pour protester contre la publication par décret de la feuille de route énergétique du gouvernement.
"Par respect du Parlement", le Premier ministre a fait de l'examen de ces deux motions un préalable au remaniement gouvernemental, qui pourrait intervenir mercredi dans la foulée ou jeudi, et acter le départ de la ministre de la Culture Rachida Dati, candidate à la mairie de Paris.
Aucune des deux motions ne devrait atteindre le nombre de voix nécessaire pour renverser le gouvernement (289), la gauche ne votant jamais les motions de l'extrême droite, et le PS ayant annoncé qu'il ne voterait pas celle de LFI.
Le gouvernement a dévoilé par décret le 12 février sa nouvelle stratégie énergétique, après trois ans d'intenses débats et d'innombrables reports.