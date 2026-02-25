Réduction des pouvoirs du président de la République : ce que changerait concrètement cette proposition de loi communiste

Les sénateurs défendent ce mercredi une proposition de loi constitutionnelle, visant à «restreindre certaines prérogatives du Président de la République», afin de les transférer au Premier ministre. Ils évoquent, par exemple, le pouvoir de dissolution ou la présidence du Conseil des ministres.

Ils veulent du changement. Ce mercredi, les communistes du Sénat comptent défendre dans l’Hémicycle une proposition de loi constitutionnelle, visant à «restreindre certaines prérogatives du Président de la République». Parmi elles, figurent notamment le pouvoir de dissolution ou la présidence du Conseil des ministres, qu'ils souhaitent voir transférés au Premier ministre.

«Depuis 1958, notre famille politique a toujours porté un regard très critique vis-à-vis de cette Constitution de la Ve République qui porte en elle les germes d’une personnalisation excessive du pouvoir», a estimé, lors d’un récent point presse, la présidente du groupe communiste au Sénat, Cécile Cukierman, selon Public Sénat.

Restaurer la confiance vis-à-vis des citoyens

Selon la sénatrice, l'objectif du texte est de mettre un terme «à l’ambiguïté fondatrice de cette République, à la dyarchie (Gouvernement simultané de deux rois, deux chefs, deux pouvoirs, NDLR) entre le Président de la République d’un côté, et le Premier ministre de l’autre, une hésitation permanente entre régime présidentiel et régime parlementaire».

La proposition de loi contient 6 articles. Dans le lot, figure la suppression du droit de dissolution de l’Assemblée nationale par le Président de la République, considéré comme «l’un des marqueurs les plus forts du présidentialisme». Les communistes du Sénat demandent également de supprimer la prise de parole du chef de l'État devant le Congrès, autorisée depuis la révision constitutionnelle de 2008.

En somme, «ce texte a pour objectif de restaurer la confiance entre nos concitoyens et nos institutions. La volonté générale doit s’exprimer à travers les représentants de la nation et non se concentrer entre les mains d’un seul homme», a précisé la sénatrice. «Il semblerait que la semaine prochaine nous soyons très seuls sur nos votes», a-t-elle néanmoins conclu.