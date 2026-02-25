Ruptures conventionnelles : syndicats et patronat se retrouvent ce mercredi pour une journée décisive

Syndicats et patronat se retrouvent ce mercredi pour la dernière séance de négociations sur les ruptures conventionnelles. Une ultime chance de trouver un compromis avant que le gouvernement ne reprenne la main en imposant 400 millions d'euros d'économies.

Quel avenir pour les ruptures conventionnelles ? C’est tout l’objet des ultimes négociations qui se tiendront ce mercredi entre les organisations syndicales et le patronat, alors que le gouvernement a réclamé un nouveau modèle qui permettra d’éliminer les abus mais surtout d’économiser a minima 400 millions d’euros par an. Un chiffre bien trop faible pour les organisations patronales qui souhaitent économiser jusqu’à 4 milliards d’euros chaque année.

Créées en 2008 à la demande du patronat, les ruptures conventionnelles permettent à un employeur et un salarié de rompre un CDI à l'amiable et au salarié de toucher des allocations chômage. Avec 515.000 ruptures conventionnelles signées en 2024 et des dépenses d'allocations chômage atteignant 9,4 milliards d'euros, soit 26% du total, selon l'Unédic, le gouvernement juge leur coût trop élevé.

Depuis 2018, le gouvernement fixe des objectifs et, faute d'accord entre partenaires sociaux, les règles sont établies par décret. Bien que le Premier ministre ait accepté de retirer la demande émise en août par François Bayrou, qui réclamait 2 à 2,5 milliards d'euros d'économies par an jusqu'à 2029 puis 4 milliards à partir de 2030, le gouvernement, s'il reprenait la main, pourrait faire grimper l'objectif d'économies.

Nouvelles propositions

Tout en assurant vouloir préserver les ruptures conventionnelles, les organisations patronales (Medef, CPME, U2P) ont présenté et transmis lundi soir aux syndicats un document avec des propositions allant jusqu’à 4 milliards d'euros d'économies.

Après une rupture conventionnelle, ils proposent notamment de réduire la durée maximale d'indemnisation à 15 mois pour les allocataires de moins de 55 ans et à 20,5 mois pour ceux de 55 ans et plus. Pour ceux dont le salaire mensuel brut de référence dépasse 2.000 euros, ils veulent aussi appliquer «un coefficient de dégressivité de 30%» à partir du septième mois d'indemnisation.

La CFDT avait pour sa part mis sur la table «un accompagnement personnalisé et renforcé post-rupture conventionnelle», avec des rendez-vous à six et douze mois et «un abattement partiel de l'allocation en cas d'absence de démarche de mise en œuvre du projet professionnel», sans s'avancer sur le montant de cet abattement.

Le document transmis par les organisations patronales lundi soir reprend l'idée d’«un accompagnement spécifique des allocataires concernés, visant à s’assurer de la bonne mise en œuvre de leur projet». Il conserve des propositions urticantes pour les syndicats, comme le fait de porter de 507 heures à 557 le nombre d'heures de travail nécessaires aux intermittents du spectacle pour avoir droit aux allocations chômage.

Les «pires demandes du patronat»

Pour Denis Gravouil, le négociateur de la CGT, «les pires demandes du patronat» figurent dans ce document. La semaine dernière, les organisations patronales avaient dit leur opposition à une proposition de modification des règles du différé, un délai qui s'applique aujourd'hui, avant de pouvoir bénéficier d'allocations chômage, aux salariés ayant touché une indemnité lors de leur rupture conventionnelle.

CFTC et FO ont proposé de repousser de 150 à 180 jours le plafond de ce différé et d'intégrer dans son calcul les indemnités légales mais les organisations patronales craignent que cette mesure accroisse les demandes du salarié dans la négociation avec son employeur. La CGT, elle, voudrait notamment instaurer un «malus» pour les entreprises ayant beaucoup recours aux ruptures conventionnelles.

Ces ruptures sont très prisées des petites entreprises. Selon l'Unédic, 42% des ruptures conventionnelles sont signées dans des établissements de moins de 10 salariés.