Salon de l'agriculture : la fréquentation en chute d'un quart les quatre premiers jours

L'édition 2026 du salon de l'Agriculture, qui a commencé le 21 février, peine à attirer. Selon les organisateurs, la fréquentation est en chute d'un quart les quatre premiers jours, notamment en raison de l'absence des bovins.

La plus grande ferme de France boudée par les Français. La fréquentation du Salon de l'agriculture, qui s'est ouvert samedi 21 février à Paris, a baissé d'environ 25% sur les quatre premiers jours, ont annoncé ce mercredi les organisateurs. En cause : l'absence des bovins restés dans leurs cheptels à la demande des éleveurs en raison de l'épidémie de dermatose nodulaire.

«On sait que le visiteur vient voir l'égérie et les vaches», a déclaré le président du salon Jérôme Despey lors d'une conférence de presse, à cinq jours de la clôture dimanche de l'événement qui avait rassemblé ces trois dernières années plus de 600.000 visiteurs par an.

«Lorsqu'un salon est amputé de l'un de ses membres historiques, cela se ressent naturellement dans la dynamique globale. Ces éléments ont pu peser sur la venue d'une partie du public, traditionnellement très attachée à la filière bovine et à son rôle patrimonial», ont ajouté les organisateurs dans un communiqué.

Des exposants mécontents

«En deux mots, c'est nul. Je vais ramener 90% de mon stock». Comme Fabrice Virolle, beaucoup d'exposants expriment leur colère alors que les allés peinent à se remplir.

«Je fais plus de chiffre chez moi sur un marché en Corrèze sur une matinée que sur une journée ici, alors que là-bas, je paye 6 euros l'emplacement. Ici, j'en ai pour 3.800 euros pour la semaine et 1.000 euros d'hôtel», lance à l'AFP ce fabricant de macarons. «Venir c'est soutenir» l'agriculture, a lancé Jérôme Despey en référence au slogan de l'édition 2026.