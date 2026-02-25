Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Salon de l'agriculture : la fréquentation en chute d'un quart les quatre premiers jours

L'événement avait rassemblé ces trois dernières années plus de 600.000 visiteurs par an. [©Christophe PETIT TESSON/REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L'édition 2026 du salon de l'Agriculture, qui a commencé le 21 février, peine à attirer. Selon les organisateurs, la fréquentation est en chute d'un quart les quatre premiers jours, notamment en raison de l'absence des bovins.

La plus grande ferme de France boudée par les Français. La fréquentation du Salon de l'agriculture, qui s'est ouvert samedi 21 février à Paris, a baissé d'environ 25% sur les quatre premiers jours, ont annoncé ce mercredi les organisateurs. En cause : l'absence des bovins restés dans leurs cheptels à la demande des éleveurs en raison de l'épidémie de dermatose nodulaire.

«On sait que le visiteur vient voir l'égérie et les vaches», a déclaré le président du salon Jérôme Despey lors d'une conférence de presse, à cinq jours de la clôture dimanche de l'événement qui avait rassemblé ces trois dernières années plus de 600.000 visiteurs par an.

«Lorsqu'un salon est amputé de l'un de ses membres historiques, cela se ressent naturellement dans la dynamique globale. Ces éléments ont pu peser sur la venue d'une partie du public, traditionnellement très attachée à la filière bovine et à son rôle patrimonial», ont ajouté les organisateurs dans un communiqué.

Des exposants mécontents

«En deux mots, c'est nul. Je vais ramener 90% de mon stock». Comme Fabrice Virolle, beaucoup d'exposants expriment leur colère alors que les allés peinent à se remplir. 

Sur le même sujet Salon de l'agriculture : combien d'énergie une ferme consomme-t-elle en France ? Lire

«Je fais plus de chiffre chez moi sur un marché en Corrèze sur une matinée que sur une journée ici, alors que là-bas, je paye 6 euros l'emplacement. Ici, j'en ai pour 3.800 euros pour la semaine et 1.000 euros d'hôtel», lance à l'AFP ce fabricant de macarons. «Venir c'est soutenir» l'agriculture, a lancé Jérôme Despey en référence au slogan de l'édition 2026.

Salon de l'agricultureParis

À suivre aussi

Rixe au Salon de l’agriculture : quatre personnes jugées ce jeudi pour des violences devant un stand de nougat
«Le pays qui fait tomber la tête des monarques» : un homme jugé ce jeudi pour avoir outragé Emmanuel Macron au Salon de l’Agriculture en 2024
Salon de l'agriculture : la fréquentation en chute de 27,9% cette année en l'absence des bovins

Ailleurs sur le web

Dernières actualités