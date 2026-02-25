Stratégie énergétique du gouvernement : les motions de censure du RN et de LFI examinées ce mercredi par les députés

Les députés vont étudier ce mercredi 25 février deux nouvelles motions de censure déposées à l’encontre du gouvernement par le Rassemblement national et la France insoumise. Ces dernières visent la stratégie énergétique du pays d'ici à 2035, publiée par décret le 13 février dernier.

Une nouvelle menace pour Sébastien Lecornu. Les motions de censure du RN et de LFI visant la stratégie énergétique du gouvernement vont être examinées et votées par les députés ce mercredi 25 février.

Le parti de Marine Le Pen proteste «sur la forme», estimant que le gouvernement aurait dû passer par le Parlement et faire adopter sa stratégie énergétique via une loi. Sur le fond, le RN dénonce notamment «une politique décroissante qui accélère les énergies intermittentes».

De son côté, la France insoumise dénonce également la voie utilisée par le gouvernement. «Il est inacceptable que de telles décisions qui engagent notre pays pour des décennies soient prises par décret, sans débat ni vote de l'Assemblée», a déploré la cheffe de file des insoumis, Mathilde Panot. Sur le fond, LFI rejette «la relance massive du nucléaire» actée par le décret gouvernemental.

Deux censures sans grand avenir

Toutefois, le Premier ministre ne devrait pas être inquiété par ces deux nouvelles motions de censure. En effet, ces dernières ne devraient pas récolter le nombre de voix nécessaire au renversement du gouvernement de Sébastien Lecornu.

En effet, pour être adoptées les motions de censure doivent obtenir les voix de l’ensemble des députés de l’aile gauche ainsi que de ceux du Rassemblement national et de ses alliés de l’UDR.

Si le RN a presque toujours voté les motions de censure de la France insoumise, l’inverse n'est pas vrai, ce qui signifie que la motion déposée par le groupe de Marine Le Pen n’a aucune chance d’être adoptée.

Pour ce qui est de celle de la France insoumise, les députés de Mathilde Panot pourront compter sur le soutien des Écologistes. Néanmoins, les députés socialistes ont d’ores et déjà indiqué qu’ils ne voteraient pas la motion, tout comme une grande majorité des députés communistes.