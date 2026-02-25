«Une dégradation continue depuis dix ans» : la santé financière de la ville de Paris est alarmante, selon une étude de l'Institut Montaigne

À l'approche des Municipales 2026, l'Institut Montaigne s'est intéressé à la santé financière des douze plus grandes villes françaises. Selon l'étude, la ville de Paris est dans une situation économique particulièrement inquiétante.

Le bonnet d'âne pour la capitale. Dans une étude publiée ce mercredi 25 février, l'Institut Montaigne a fait un point sur la santé financière des douze plus grandes villes de France, dont Lyon, Nice, Paris, Nantes, Nice ou encore Bordeaux. Selon l'étude, la grande ville de France dont la situation économique est la plus inquiétante est Paris.

En effet, la capitale arrive en bonne dernière de ce classement avec une note de 3,4 sur 10 : «Paris se distingue nettement - et négativement - dans l'analyse des douze plus grandes villes : la ville termine dernière en 2024 avec une note de 3,4/10 (contre 5,6/10 pour la moyenne des villes étudiées) et une dégradation continue depuis dix ans», a précisé l'Institut dans son étude.

Parmi les éléments les plus inquiétants, l'étude met en avant le rapport de la ville de Paris avec la dette : «Le signal le plus préoccupant est la durée de désendettement, qui atteint 38,3 ans en 2024, très au-delà des repères prudentiels», a expliqué l'Institut Montaigne.

une dette de plus de 10 milliards d'euros

Si les investissements sont toujours maintenus à un niveau très élevé, le financement de ces derniers pose problème. Ces dernières années, la ville de Paris a pris l'habitude de recourir massivement à l'emprunt, creusant ainsi la dette à 10,6 milliards d'euros en 2024 : «L'encours de dette atteint 10,6 Md€ en 2024, soit 4 939 € par habitant. L'endettement par habitant est quatre fois supérieur à celui des communes comparables. Il a augmenté de 54 % depuis 2019 et de 170 % depuis 2014», est-il rapporté dans l'étude.

Une tendance qui va se répercuter sur les prochaines années, laissant une perspective peu reluisante pour l'avenir financier de la capitale française : «Cette hausse de l'endettement accroît mécaniquement la charge d'intérêts et surtout le "mur" de remboursement à venir, ce qui tend encore la trajectoire future. Le remboursement des emprunts (300 M€ par an) ne devrait décroître durablement qu'à partir de 2045, alors que cette année d'inflexion s'établissait à 2035 au début du mandat», a analysé l'Institut Montaigne.

Avec une note de 7,1 sur 10, c'est la ville de Toulon qui se classe en première position de ce classement, suivie de près par Montpellier (7/10) et Lyon (6,8/10).