Crues : voici les 4 départements placés en vigilance orange ce jeudi

Météo-France a placé 4 départements en vigilance orange pour un risque de crues ce jeudi 26 février.

Un risque accru dans l’ouest de l’Hexagone, notamment à Nantes. Météo-France a placé 4 départements en vigilance orange pour les crues concernant la journée de jeudi.

© Météo-France

Comme la veille, les départements concernés par cette vigilance orange sont la Charente, la Charente-Maritime, la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire.

L’organisme météorologique de référence a positionné une vigilance orange sur les trois tronçons (Basses vallées angevines, Loire aval, Loire saumuroise) du territoire Maine-Loire aval et deux autres (Charente moyenne et Charente aval) du territoire Vienne-Charente-Atlantique, selon Vigicrues.

A noter que 30 autres départements français ont également été placés en vigilance jaune pour les crues ce jeudi par Météo-France.