«Jusqu’à plus de 75 euros en moins par mois» : pourquoi le montant de vos allocations pourrait baisser au 1er mars

À partir du 1er mars, certaines familles verront leurs allocations familiales diminuer. Et pour cause : la majoration de cette aide versée aux parents sera modifiée. Une mesure qui peut représenter jusqu’à une perte de 75 euros par mois et par enfant.

Mauvaise nouvelle pour de nombreuses familles françaises. La nouvelle mesure sur les allocations familiales, adoptée dans le cadre du budget de la Sécurité sociale de 2026 et qui va entrer en vigueur ce 1er mars, réduira chaque mois la somme versée aux parents au titre de cette aide.

Pour rappel, si vous touchez des allocations familiales, vous receviez jusqu’ici une majoration mensuelle à partir des 14 ans de votre enfant. Désormais cette dernière est repoussée de quatre ans, passant ainsi de 14 à 18 ans et entraînant une perte de 75,53 euros par mois et par enfant pour les familles les plus modestes.

Toutefois, la réforme sera appliquée progressivement. Les familles bénéficiant déjà de la majoration pour un adolescent de 14 ans ou plus continueront à la percevoir et cela jusqu’à ses 20 ans. Ce sont les nouveaux entrants qui devront patienter quatre années supplémentaires.

Jusqu’à 3.600 euros de moins pour certaines familles

Cette mesure devrait donc impacter économiquement de nombreuses familles que la Sécurité sociale chiffre autour de 5 millions. Jusqu’ici, les familles bénéficiaires percevaient, à partir des 14 ans de l’enfant, une majoration mensuelle comprise entre 18,88 et 75,53 euros selon leurs ressources.

Pour les revenus d’un ménage allant jusqu’à 78.565 par an, la majoration est de 75,53 euros.

Entre 78.565 et 104.719 euros par an, cette dernière s’élève à 37,77 euros.

Au-delà de 104.719 euros annuels, le supplément versé aux parents est de 18,88 euros.

Au total, sur quatre ans, le report de l’âge de la majoration de l’allocation familiale représente en moins 906,24 euros pour les foyers les plus aisés et jusqu’à 3.625,44 euros pour les foyers les plus modestes, ces derniers représentant la grande majorité des bénéficiaires.

300 millions d’euros d’économies

Le gouvernement justifie ce report par la nécessité de réaliser des économies budgétaires. La mesure doit permettre d’économiser près de 300 millions d’euros par an.

Ces marges financières doivent notamment contribuer au financement du nouveau congé de naissance dont l'entrée en vigueur a été repoussée en juillet.