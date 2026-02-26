Lyon : incendies criminels, tirs... La mystérieuse «Jefe Mafia» au cœur d'une vague d'intimidations

D’après plusieurs vidéos relayées sur les réseaux sociaux, la ville de Lyon a été le théâtre d’une série d’intimidations ou de représailles, revendiquées par la Jefe Mafia. Les images, montrant plusieurs incendies criminels, sont inquiétantes.

Des vidéos glaçantes. Des images diffusées sur les réseaux sociaux mercredi 25 février montrent un homme encagoulé et vêtu de noir aspergeant d’essence des habitations, dans le 8e arrondissement de Lyon, avant d’y mettre le feu avec son briquet.

Sur cette séquence tournée le 14 février, on voit les flammes gagner rapidement toute la façade du bâtiment.

Deux jours plus tard, dans une autre vidéo, un individu place son téléphone dans une cage d’escalier avant de mettre volontairement le feu.

Plusieurs habitations visées

«Plusieurs habitations ont été visées ces derniers jours dans ce qui ressemble à une série d’intimidations et de représailles liées à différents conflits», a écrit le compte Cpasdeslol sur X.

🚨🇫🇷 FLASH INFO Plusieurs règlements de comptes secouent actuellement la région lyonnaise. Des individus se filment en train d’incendier des maisons et des appartements, avant de diffuser eux-mêmes les vidéos sur les réseaux. Plusieurs habitations ont été visées ces derniers… pic.twitter.com/9RD8fySYRm — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) February 25, 2026

La même nuit, un véhicule médical ainsi que la devanture d’un immeuble ont également été incendiés. Sur la dernière séquence, on distingue un homme agenouillé, arme automatique à la main, tirant à plusieurs reprises sur la porte d’un appartement.

Règlements de comptes ou intimidations ?

Les actes ont été revendiqués par la Jefe Mafia, comme on peut le lire en légende de la vidéo. Règlements de comptes ou intimidations ?

Pour l’heure, les pistes privilégiées par les enquêteurs n’ont pas été précisées. Selon les informations d’Actu Lyon, une enquête a été ouverte par le service interdépartemental de la police judiciaire de Lyon.