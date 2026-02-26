Municipales 2026 : près d'un quart des Français évitent la ville à cause de la circulation ou du stationnement, selon une étude

À l’approche des élections municipales, la place de la voiture en ville s’impose comme un sujet central. Selon une étude, près d’un quart des automobilistes renonceraient à aller en ville lorsque les conditions de circulation ou de stationnement sont trop contraignantes.

Un quart des automobilistes renonceraient à se rendre en ville à cause des conditions de circulation. C’est la conclusion d’une étude réalisée par l’institut FLASHS pour Mister Turbo en février 2026. Un résultat qui pose question au moment où de nombreux élus tentent de redorer l’image des centres-villes.

Pour six automobilistes sur dix, conduire en ville relève d’une expérience négative : 40% jugent la conduite «contraignante», 32% «stressante» et 23% «épuisante». Seuls 35% la qualifient d’agréable.

Par ailleurs, on constate que la perception de la conduite urbaine se dégrade plus l’on habite loin du centre.

Ainsi, 64% des habitants hors métropoles associent la conduite en ville à une expérience négative, contre 53% des habitants de la ville principale.

Circulation et stationnement, facteurs de découragement

C’est toutefois sur la question des déplacements que l’étude apporte un éclairage dans la perspective des municipales. En effet, 87 % des automobilistes déclarent que la circulation (embouteillages, densité, temps perdu) les décourage à se rendre en ville en voiture.

Le stationnement arrive quasiment au même niveau : 85% évoquent la difficulté à trouver une place, le coût ou le risque de verbalisation. Les incivilités d’autres usagers (71%) et la complexité des aménagements urbains (69%) constituent également des freins importants.

Au total, près d’un quart des sondés (22%) affirment renoncer à se rendre en ville lorsque cela n’est pas indispensable. Un chiffre qui monte à 31% parmi les habitants d’autres communes de la métropole et à 23% chez les habitants hors métropole.

Les résidents de centre-ville, eux, se tourneraient plus facilement d’autres modes de transport (marche, vélo, transports en commun) plutôt qu’à annuler leur déplacement.

Au-delà des infrastructures, le climat routier pèse lourd. 87% des automobilistes disent subir au moins de temps en temps une forme de pression (se faire coller, pousser à accélérer), et 76% affirment devoir céder pour éviter un conflit.

Ces tensions alimentent un sentiment de saturation et renforcent l’image d’une ville devenue hostile à la conduite automobile.

L’enquête dresse le portrait d’un parc urbain encore très majoritairement thermique. Ainsi, 77% des sondés déclarent utiliser principalement un véhicule à motorisation thermique, contre 17% d’hybrides et seulement 6% de 100% électriques. Les modèles les plus courants restent les berlines, compactes et citadines, loin devant les SUV ou véhicules utilitaires.

Ce parc automobile nous éclaire sur les tensions autour des restrictions de circulation et des politiques de transition écologique portées par de nombreuses municipalités.

Un enjeu électoral pour 2026

À l’approche des municipales, ces résultats illustrent un dilemme pour les équipes sortantes et les candidats : comment concilier transition écologique, apaisement des centres-villes et maintien de l’attractivité commerciale ?

Si une partie des habitants des centres urbains semble avoir intégré l’usage d’alternatives à la voiture, les non-résidents, qui représentent 45% des automobilistes interrogés, continuent à dépendre fortement de leur véhicule pour accéder aux métropoles.

Cependant, lorsque la circulation et le stationnement deviennent trop dissuasifs, certains préfèrent tout simplement renoncer.

Dans un contexte où la vitalité économique des centres-villes demeure un enjeu majeur, le chiffre interpelle : près d’un automobiliste sur quatre choisit de ne pas venir. Les dimanches 15 et 22 mars, la question de l’accessibilité urbaine pourrait donc bien s’inviter dans les urnes.