Nouveau gouvernement : tout savoir sur Catherine Pégard, nouvelle ministre de la Culture

L'«ajustement» annoncé par le Premier ministre, Sébastien Lecornu se précise. Plus que jamais, Catherine Pégard est attendue rue de Valois, pour remplacer Rachida Dati, en pleine campagne pour la mairie de Paris. Ancienne journaliste devenue directrice d'établissement culturel, voici qui est la nouvelle ministre de la Culture.

Une décision attendue. Parmi les quatre nouveaux ministres faisant leur entrée au gouvernement ce jeudi 26 février, Catherine Pégard ne fait pas office de grande surprise. Annoncée avec insistance à ce poste, elle pallie le départ de Rachida Dati, partie pour faire campagne pour la mairie de Paris, a annoncé jeudi l'Elysée dans un communiqué.

Catherine Pégard affirmait encore le 18 février sur les ondes de France Inter «ne pas avoir la réponse» à la question que de nombreux observateurs avaient sur les lèvres, celle de l'identité de la personne pour remplacer Rachida Dati. Ce jeudi 26 février, l'Elysée a confirmé le nouveau rôle de l'ancienne journaliste, qui est annoncée à un poste ministériel depuis de nombreux remaniements.

Originaire du Havre, cette femme de 71 ans était présidente de l’établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, qui administre le monument historique «le Château de Versailles» depuis 2011. A l'époque, lors de sa prise de fonction, sa nomination avait été contestée en raison de son manque d’expérience dans la gestion d’une administration culturelle.

Du journalisme à l'Élysée

Après des études d’histoire et de sciences politiques, Catherine Pégard avait d'abord embrassé une carrière dans le journalisme, démarrant au quotidien «J’informe» pour quelques mois. À l’issue de cette première expérience, elle collabore au service politique du Quotidien de Paris avant d’entrer à l’hebdomadaire Le Point en 1982 où elle couvrait plus particulièrement le secteur de la droite parlementaire.

Après le départ de Denis Jeambar, rédacteur en chef du Point à l’époque, pour Europe 1, Christine Pégard reprend son poste. Elle y publie chaque semaine, à partir de 1994, des blocs-notes politique nourris.

Dès octobre 2004, la pressentie au ministère de la Culture entame une expérience à la télévision. Elle coanime une émission intitulée «Les Femmes et les Patrons d’abord» sur Paris Première au côté d’Alexandra Golovanoff.

«Le Versailles» de Catherine Pégard

Après l’élection à la présidence de Nicolas Sarkozy en mai 2007, Catherine Pégard est nommée conseillère du président de la République et rejoint l’Élysée. À la mi-mars 2008, elle prend la tête du «pôle politique» dès sa création par Nicolas Sarkozy. Quelques mois plus tard, elle est chargée des dossiers culturels à l’Élysée.

Cette responsabilité l’a directement conduite aux portes de Versailles où elle a été nommée en août 2011 présidente de l'établissement public du château.

Parmi les travaux réalisés par Catherine Pégard au Versailles, on note l’ouverture de 6.000 m2 de salles supplémentaires au public, une hausse de la fréquentation de 4%, même si celle-ci a été divisée par quatre depuis le début de la crse sanitaire, de grands travaux de restauration du site et une politique de mécénat ayant réussi à réunir 70 millions d’euros.