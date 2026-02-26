Présidentielle : Marine Le Pen assure qu'elle ne fera pas campagne si elle doit porter un bracelet électronique

Condamnée en première instance à deux ans de port de bracelet électronique dans l’affaire des assistants parlementaires, Marine Le Pen met sa candidature à la présidentielle de 2027 entre parenthèses. Mercredi soir, elle a en effet exclu toute campagne dans ces conditions.

À un an de la présidentielle, la candidature de Marine Le Pen reste suspendue à une décision judiciaire. Mercredi soir, la cheffe de file des députés du Rassemblement national a coupé court à toute ambiguïté : elle ne fera pas campagne sous bracelet électronique.

«On ne peut pas faire campagne dans ces conditions», a-t-elle tranché. «Enfin, vous pouvez faire campagne sans aller le soir rencontrer vos électeurs dans des meetings ? Ce serait une autre manière de m'empêcher évidemment d'être candidate», a-t-elle poursuivi sur Bfm.

Le scénario Bardella

Condamnée en première instance à deux ans de port de bracelet électronique et à cinq ans d’inéligibilité avec exécution immédiate dans l’affaire des assistants parlementaires, Marine Le Pen attend la décision que rendra la cour d’appel de Paris le 7 juillet.

Elle assume désormais une éventuelle mise à l’écart et prépare le scénario de remplacement. Si elle devait être empêchée, le candidat naturel serait Jordan Bardella. Et pas question pour elle de tirer les ficelles. «Jordan Bardella n’a jamais été sous ma tutelle. Il ne le sera jamais. C’est un homme libre, convaincu», a-t-elle insisté.

«Trois magistrats décideront pour des millions de Français»

Pas davantage de rôle en coulisses, ni à l’Élysée, ni au gouvernement. «Si je ne peux pas être candidate et qu’il est donc candidat, c’est lui qui déterminera à quel niveau il a besoin de ma présence, de mes conseils, de l'expérience qui est la mienne», a-t-elle expliqué, avant de balayer toute ambition ministérielle : «Jordan se trouvera un Premier ministre, je n’ai aucun doute là-dessus».

Et d’ajouter : «Je sais très bien que la décision de cette candidature ne dépend pas de moi. Elle dépend aujourd’hui de trois magistrats qui décideront si oui ou non, les millions de Français qui veulent voter pour moi pourront le faire ou pas».