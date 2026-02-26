Remaniement : Catherine Pégard succède à Rachida Dati, Maud Bregeon arrive au ministère de l'Energie

Catherine Pégard, ancienne présidente du château de Versailles, va succéder à Rachida Dati en tant que ministre de la Culture. Maud Bregeon conserve le porte-parolat et intègre le ministère de l'Energie.

Un léger remaniement gouvernemental lié au départ de Rachida Dati. Quatre nouveaux ministres font leur entrée au gouvernement, dont Catherine Pégard, conseillère d'Emmanuel Macron, à la Culture en remplacement de Rachida Dati partie pour faire campagne pour la mairie de Paris, a annoncé jeudi l'Élysée dans un communiqué.

Catherine Pégard a été tour à tour rédactrice en chef de l'hebdomadaire Le Point, conseillère de Nicolas Sarkozy, présidente du domaine de Versailles pendant plus de 12 ans, un record, puis de retour à l'Elysée auprès d'Emmanuel Macron depuis septembre 2025.

Trois nouveaux ministres déléguées nommées jeudi

Outre cette nomination attendue, l'ex-ministre macroniste Sabrina Roubache fait son retour en tant que ministre délégué chargée de l'Enseignement et de la Formation professionnels et de l'Apprentissage.

La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon devient aussi ministre déléguée chargée de l'Energie. Cette dernière a remercié Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu «pour leur confiance renouvelée», tout en se réjouissant «de prendre en charge cet enjeu crucial de souveraineté qu’est l’énergie».

Merci au Président de la République et au Premier ministre pour leur confiance renouvelée au porte-parolat. Honorée de prendre en charge cet enjeu crucial de souveraineté qu’est l’énergie et qui a structuré mon parcours, aux côtés de @RolandLescure. — Maud BREGEON (@MaudBregeon) February 26, 2026

«Merci au Président de la République et au Premier ministre pour leur confiance renouvelée au porte-parolat. Honorée de prendre en charge cet enjeu crucial de souveraineté qu’est l’énergie et qui a structuré mon parcours, aux côtés de Roland Lescure», a tweeté Maud Bregeon.

Cette annonce a d'ailleurs été saluée par le ministre de l'Economie, Roland Lescure, sur le réseau social Bluesky.

Toutes mes félicitations et bienvenue à bord, chère Maud Bregeon. Dès demain, nous construirons ensemble le plan national d’électrification et œuvrerons pour la mise en œuvre de la programmation pluriannuelle de l’énergie. — Roland Lescure (@rolandlescure.bsky.social) 26 février 2026 à 18:44

Le chef de l'Etat a aussi nommé la députée du groupe macroniste Camille Galliard-Minier ministre déléguée chargée de l’Autonomie et des Personnes handicapées, en remplacement de Charlotte Parmentier-Lecocq qui souhaitait retrouver son siège à l'Assemblée nationale, et le député Les Républicains Jean-Didier Berger auprès du ministre de l'Intérieur Laurent Nunez.