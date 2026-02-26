Salon de l’Agriculture : baudet du Poitou, grand noir du Berry… Quelles sont les huit races d’ânes français à découvrir en l’absence des bovins ?

Stars incontestables du Salon de l’Agriculture, les bovins ne sont pas présents pour cette édition 2026 en raison de l’épidémie de dermatose nodulaire bovine. Qu’à cela ne tienne, c’est l’occasion pour les visiteurs de découvrir les huit races d’ânes français toutes présentes au SIA.

Ne soyez pas têtus, allez leur rendre visite. Si les vaches n’ont pas pu faire le déplacement au Salon de l'Agriculture cette année pour des raisons sanitaires, une multitude d’autres animaux sont présents pour le plus grand plaisir des visiteurs.

CNEWS vous propose donc de découvrir les huit races d’âne que compte notre beau pays et qui sont toutes présentes au SIA jusqu’au 1er mars prochain.

Le Baudet du Poitou 1884

C'est l'une des races d'ânes françaises les plus connues et la plus ancienne reconnue par l'Etat (1884) : le baudet du Poitou, que l'on reconnaît à son poil si particulier et sa haute taille.

Kalin d'Oléron, baudet du Poitou © Quitterie Desjobert

En effet, les femelles doivent mesurer entre 1,35m et 1,45m et les mâles entre 1,40m et 1,45m au garrot. Son poil est souvent laissé long et au naturel, ce qui lui donne une apparence de dreadlocks. Sa couleur doit être baie brun, parfois fougère, avec le ventre et l'intérieur des cuisses gris clair.

Le baudet du Poitou est particulièrement utilisé dans la reproduction, notamment celle des mules (mélange âne-cheval). ll est aussi utilisé pour l'attelage et la randonnée.

Le Grand noir du Berry

Il aura fallu attendre plus d'un siècle pour qu'une seconde race d'âne rejoigne le baudet du Poitou sur la liste des races reconnues. En 1994, le Grand Noir du Berry est officiellement reconnu par le ministère de l'Agriculture. Il s'agit d'une des races les plus caractéristiques.

Lutin, Grand Noir du Berry © Quitterie Desjobert

En effet, sa taille au garrot est comprise entre 1,30m et 1,40m pour les femelles et 1,35m et 1,45m pour les mâles. Sa robe est d'un noir profond à l'exception de son museau, du contour de ses yeux et de son ventre qui sont blancs.

Actuellement le cheptel ne compte que 800 têtes et les naissances sont de moins en moins nombreuses, une vingtaine par an. Ce qui fait que la race est menacée d'extinction. L'AFAGNB (Association française de l'âne Grand Noir du Berry) appelle donc au sursaut afin de sauver la race.

L’âne de Provence et de Savoie

Troisième race française à avoir été officiellement reconnue en 1995, l'âne de Provence et de Savoie est celui que l'on représente en santon dans les crèches de Noël. Actuellement on compte environ 1.500 têtes dans le cheptel français.

Jalna, âne de Provence et de Savoie © Quitterie Desjobert

Du côté des caractéristiques, pour être reconnu comme étant un âne de Provence et de Savoie, la bête doit présenter une robe gris tourterelle et une croix de Saint-André sur le dos. Au niveau de la taille, l'animal doit mesurer entre 1,20 m et 1,35 m pour les mâles et entre 1,17m et 1,30m pour les femelles.

L'âne de Provence et de Savoie est une race calme et patiente qui est très souvent utilisée pour les transhumances mais aussi pour la randonnée et le maraîchage.

L’âne normand

L'âne normand a été officiellement reconnu en août 1997. Il fait partie des ânes français de petite taille et on compte aujourd'hui environ 1.500 têtes dans le cheptel.

Mel, âne normand © Quitterie Desjobert

On reconnait l'âne normand à sa robe qui varie du baie au chocolat mais également par sa petite taille. En effet, pour être officiellement reconnu comme normand, l'âne doit mesurer entre 1,10 m et 1,25m. Comme la plupart des races d'ânes, il doit présenter une croix de Saint-André, moins visible que sur d'autres du fait de sa robe sombre.

L'âne normand a été élevé pour ses aptitudes d'auxiliaire agricole. Il est aujourd'hui utilisé comme compagnon de randonnée.

L’âne du Cotentin

L'âne du Cotentin a lui aussi été officiellement reconnu par le ministère de l'Agriculture en 1997. Il est aussi appelé le «Quéton» gris de la Manche, département qui compte la plus forte concentration asine depuis le début du siècle.

Itsuco, âne du Cotentin © Quitterie Desjobert

L'âne du Cotentin mesure entre 1,20m et 1,35m pour les mâles et 1,15m et 1,30m pour les femelles. Il présente une robe gris tourterelle parfois nuancée d'autres teintes grises et bleutées. Il doit lui aussi arborer une croix de Saint-André et présente sur le museau des lunettes gris-blancs parfois rousses autour des yeux.

Très utilisé dans le transport des récoltes laitières et dans les travaux de maraîchage, il est aussi très doué pour l'attelage.

L’âne des Pyrénées

Troisième race à avoir été officiellement reconnue en 1997, celle des ânes des Pyrénées. Il s'agit d'une race rustique et petite qui compte aujourd'hui environ 2.500 têtes dans le cheptel.

Nenusa, âne des Pyrénées © Quitterie Desjobert

Il existe deux types d'ânes des Pyrénées, le Gascon qui mesure entre 1,18m et 1,35m et le Catalan qui est plus grand et mesure plus de 1,35m. L'âne des Pyrénées présente une robe foncée qui varie du baie au noir. Il doit toutefois avoir le tour des yeux, le bout de son nez et le ventre blanc. Ses oreilles sont également assez longues et fines.

L'âne des Pyrénées est utilisé en randonnée, en maraîchage, dans l'attelage mais également pour la production de lait d'ânesse.

L’âne bourbonnais

L'âne bourbonnais a été reconnu en 2002 par le ministère de l'Agriculture et trouve ses origines dans le Massif Central et plus précisément dans l'Allier-Bourbonnais. C'est une race à petit effectif qui ne compte que quelques dizaines de naissances par an.

Loma, âne bourbonnais © Quitterie Desjobert

Du côté de ses caractéristiques, l'âne bourbonnais mesure entre 1,20m et 1,35m. Il a une robe baie et doit présenter une croix de Saint-André au niveau du dos et de l'encolure. Ses oreilles sont longues et son ventre, son nez et le contour de ses yeux sont plus clairs.

Il est défini comme étant un âne polyvalent pouvant être compagnon de travail agricole mais aussi de randonnée. Il est aussi utilisé comme d'autres races d'ânes dans des thérapies auprès d'enfants autistes par exemple.

L’âne corse

Petit dernier français, l'âne corse a été officiellement reconnu en 2020. En Corse, sur les 2.500 ânes recensés, environ 300 sont considérés comme appartenant à la race des ânes corses.

Isula, âne corse © Quitterie Desjobert

La race des ânes corses est moins stricte que d'autres. Pour le moment, pas de taille réglementaire mais une couleur grise et une croix de Saint-André sont nécessaires. Il doit aussi posséder une crinière hirsute.

Il est particulièrement utilisé pour le portage mais est aussi très apprécié pour la production laitière de ses ânesses.