Salon de l'agriculture : Jordan Bardella, Marine Le Pen et Éric Zemmour attendus ce jeudi

Le Salon de l’Agriculture qui a ouvert ses portes le 21 février dernier se poursuit, tout comme le ballet des visites des politiques. Ce jeudi 26 février, Marine Le Pen, Jordan Bardella et Éric Zemmour vont déambuler dans les allées du SIA.

Une journée marquée à droite. Ce jeudi 26 février, c’est au tour de Marine Le Pen, Jordan Bardella et Eric Zemmour de se rendre en visite au Salon de l’Agriculture qui se tient depuis le 21 février et jusqu’au 1er mars porte de Versailles à Paris.

Pour le duo qui mène le Rassemblement national, la déambulation au Salon de l’Agriculture doit débuter dès son ouverture à 9h. L’occasion pour Marine Le Pen et Jordan Bardella dont l’un des deux portera les couleurs du RN en 2027 de se rendre aux côtés des agriculteurs.

Le président du parti Reconquête, Eric Zemmour, sera également en déplacement au SIA ce jeudi. Etonnamment l’ancien candidat à la présidentielle en 2022 ne s’est pas rendu sur place le 21 février avec la délégation de Sarah Knafo qui porte pourtant les couleurs du parti à la mairie de Paris.

Par ailleurs, le ministre de l’Économie, Roland Lescure, se rendra également au Salon de l’Agriculture ce jeudi.

Chaque année, le Salon de l’Agriculture voit défiler les politiques qui viennent au contact des agriculteurs et des visiteurs afin de mesurer leur popularité et d’entendre à la source les revendications de chacun.