Stellantis : le constructeur automobile accuse une perte nette de 22,3 milliards d'euros en 2025

Le constructeur automobile Stellantis a annoncé, ce jeudi 26 février, avoir enregistré une perte nette de 22,3 milliards d'euros pour 2025. C'est la deuxième perte la plus importante enregistrée par un groupe français.

Un coup de frein donné à la production de véhicules électriques est à l'origine de cette perte colossale de 22,3 milliards d'euros.

Le groupe Stellantis avait annoncé le 6 février qu'il allait passer des charges exceptionnelles de 22 milliards d'euros pour le second semestre de 2025.

L'objectif de cette opération était de financer la réduction de la production des gammes électriques, dont les ventes sont inférieures aux attentes.

Un marché électrique en perte de vitesse

Comme Stellantis, les marques américaines Ford et General Motors ont passé de lourdes charges pour prendre en compte dans leur bilan des ventes de voitures électriques plus faibles que prévu aux Etats-Unis.

Le chiffre d'affaires de Stellantis a baissé de 2%, malgré une légère hausse en volume, à 5,48 millions de véhicules (+1%) contre 5,41 millions en 2024.

Les recettes ont pâti de taux de change défavorables mais aussi d'une politique de baisse des prix au premier semestre, un tournant après la stratégie de prix élevés de l'ancien DG Carlos Tavares.

Le groupe a enregistré une perte opérationnelle courante de 842 millions d’euros l'an dernier avec une marge négative de 0,5%. Il ne distribuera aucun dividende.

Une évolution qui s’annonce positive

Au second semestre 2025, Stellantis a en revanche vu son chiffre d’affaires progresser de 10% et atteindre 2,8 millions de véhicules, soit une hausse de 11% en volume, grâce notamment à un rebond de 39% en volume aux Etats-Unis.

Le groupe, qui disposait de liquidités industrielles de 46 milliards d’euros fin 2025, a confirmé ses perspectives 2026 d'une amélioration progressive de son chiffre d’affaires net et d'un retour à une marge positive «basse à un chiffre».

Les ventes devraient être portées par la montée en puissance de nouveaux modèles, notamment des pick-up thermiques aux Etats-Unis, avec un niveau de prix stable, en hausse aux Etats-Unis mais en baisse en Europe.

La nouvelle donne des droits de douanes

L'impact pour le groupe des droits de douanes mis en place aux Etats-Unis est estimé à 1,2 milliard pour 2025 et prévu à 1,6 milliard en 2026, une estimation que Stellantis a confirmée jeudi malgré la décision de la Cour suprême d'invalider les décisions du président américain Donald Trump.

En outre, Stellantis a annoncé relancer des modèles thermiques aux Etats-Unis et en Europe, y compris diesel. Des choix qui selon le groupe «ne sont pas en conflit avec l'innovation et n'impactent pas son engagement pour l'électrification».