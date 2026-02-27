473.000 victimes de violences physiques l'année dernière, un chiffre en hausse de 5% par rapport à 2024

Le ministère de l'Intérieur a indiqué ce vendredi que 473.000 victimes de violences physiques avaient été recensées l'année dernière, soit une hausse de 5% par rapport à 2024.

Des indicateurs qui inquiètent. Ce vendredi 27 février, le ministère de l'Intérieur a publié les chiffres de la police et gendarmerie nationale, faisant état de 473.000 victimes de violences physiques en 2025.

Ce total représente une hausse de 5% par rapport à l'année 2024. Près d'un quart (24%) des victimes sont mineures. Le ministère de l'Intérieur souligne également que dans plus de la moitié des cas (54 %), ces agressions ont lieu dans la sphère familiale (conjugale ou non).

58% des victimes de violences sexuelles sont mineures

«Les victimes de violences physiques commises en dehors de la sphère familiale sont le plus souvent des hommes (68%). À l’inverse, lorsque ces violences sont commises au sein de la famille, les victimes sont majoritairement des femmes (73%)», peut-on lire dans le communiqué émanant de la place Beauvau.

Pour les agressions à caractère sexuel, seulement un quart d'entre elles ont lieu dans le cadre familial. Ces violences sexuelles ont également été recensées à la hausse, avec un total de 132.300 victimes, soit +8% par rapport à l'année dernière. Plus de la moitié de ces victimes (58%) sont mineures.

«Les victimes de violences sexuelles sont toujours très majoritairement des femmes, quel que soit le contexte de commission et l’âge des victimes (85%)», précise aussi ce communiqué.