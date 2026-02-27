Chômage : les députés votent la suspension des allocations en cas de soupçons de fraude

L'Assemblée nationale a approuvé vendredi un article du projet de loi contre les fraudes prévoyant une suspension à titre conservatoire des allocations chômage lorsque France Travail a des «indices sérieux de manœuvres frauduleuses» ou «de manquement délibéré» à des obligations.

Une idée qui fait son chemin. L'Assemblée nationale a approuvé vendredi l'un des articles les plus polémiques du projet de loi contre les fraudes, qui prévoit une suspension à titre conservatoire des allocations chômage lorsque France Travail a des «indices sérieux de manœuvres frauduleuses» ou «de manquement délibéré» à des obligations.

L'article a été approuvé par 30 contre 19, la gauche votant contre tandis que les macronistes, la droite et l'extrême droite ont voté pour, dans un hémicycle très clairsemé.

La gauche vent debout contre cet article

«On ne peut pas donner à France Travail qui est en sous-effectif la possibilité de supprimer des allocations chômage (...) sur la base de simples allégations ! (...) On punit pour un doute. Jamais on ne voit ça ailleurs», a protesté Sophie Taillé-Pollian (groupe écologiste).

Le président de la commission des Finances, Eric Coquerel (LFI), a lui critiqué un article inspiré de «l'idéologie du Rassemblement national», voulant faire croire que «la principale fraude en France, ce serait celle des travailleurs privés d'emploi», de «votre voisin qui est tout aussi pauvre que vous», sans dire «un mot ou presque sur la fraude fiscale».

Réponse au ministre Farrandou sur son projet de loi “fraudes”: vous empruntez l'idéologie du RN !



Est-il sérieux de demander à France Travail de se transformer en OPJ ? Vu l’ampleur de leurs tâches ce n'est même pas réalisable. Tout ça pour une estimation de 0,2% des fraudes aux… pic.twitter.com/GXOnnyFlJF — Eric Coquerel (@ericcoquerel) February 27, 2026

Le député Arthur Delaporte (PS) a pointé un «flou» du texte, s'inquiétant de la possibilité de suspendre les allocations en cas de «manquement délibéré (d'un chômeur) à ses obligations», par exemple l'absence à un rendez-vous. Il s'est interrogé sur l'introduction d'une «procédure parallèle» à celle existant aujourd'hui pour sanctionner les allocataires dans ce cas.

Le ministre du travail défend une procédure «encadrée»

«Je suis en ligne avec vous. Ce ne sont pas les obligations classiques» qui sont visées, a répondu le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou. «Le droit à l'erreur est toujours là. Une forme de relation bienveillante est toujours là. Je peux vous rassurer sur ce point», a-t-il dit, reconnaissant une rédaction «un peu ambigüe».

De manière générale, le ministre a souligné que la procédure était «encadrée», avec la possibilité de «recours» et une durée maximum de suspension de trois mois.

La mesure permettra d'éviter de verser des allocations parfois difficiles à recouvrer, par exemple lorsqu'un allocataire au chômage est "pris dans une affaire de travail dissimulé" ou qu'il produit des «documents falsifiés», a-t-il illustré.

Le ministre a apporté son soutien à des amendements de gauche visant à «maintenir le reste à vivre (un montant minimal, NDLR) des allocataires le temps de la suspension conservatoire», comme il s'y était engagé.

France Travail pourra réaliser des saisies bancaires

Plus tôt ce matin, les députés avaient approuvé après des discussions enflammées un article élargissant les outils donnés à France Travail pour récupérer son dû en cas de «manoeuvres frauduleuses» ou «manquements délibérés». L'organisme pourra opérer des saisies bancaires et retenir intégralement les allocations à venir, sans considération d'un éventuel reste à vivre.

En 2024, «France Travail a identifié pour 136 millions d'euros de fraudes aux allocations chômage», selon un rapport de l’Unedic.

Comme la veille, les débats se sont déroulés de manière assez chaotique, avec de nombreuses suspensions de séance, les députés reprochant au gouvernement d'avoir maintenu l'examen du texte malgré la demande émise mardi en conférence des présidents par les présidents de groupe d'un report après la pause parlementaire liée aux élections municipales.

La ministre de la Santé Stéphanie Rist a redit la détermination du gouvernement à terminer l'examen du texte avant la pause, quitte à siéger samedi, avant un vote prévu le 31 mars.