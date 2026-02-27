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Crues : voici les 3 départements placés en vigilance orange ce samedi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Météo-France a placé 3 départements en vigilance orange pour un risque de crues ce samedi 28 février.

Un risque accru dans l’ouest de l’Hexagone, notamment à Nantes. Météo-France a placé 3 départements en vigilance orange pour les crues concernant la journée de samedi.

© Météo-France

Comme la veille, les départements concernés par cette vigilance orange sont la Charente-Maritime, la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire.

L’organisme météorologique de référence a positionné une vigilance orange sur le tronçon Loire aval du territoire Maine-Loire aval et sur le tronçon Charente aval du territoire Vienne-Charente-Atlantique, selon Vigicrues.

Sur le premier tronçon cité par cette source, «une lente décrue est en cours et va se poursuivre à un rythme équivalent dans les prochaines 24h. Le niveau a approché celui de la crue de janvier 1995 dans le secteur de Montjean et l'a dépassé dans le secteur d'Ancenis».

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A noter que 16 autres départements français ont également été placés en vigilance jaune pour les crues par Météo-France pour la journée de samedi.

vigilance météoCruesalerte orange

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