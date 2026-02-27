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Crues : voici les trois départements placés en vigilance orange ce vendredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L'institut national de météorologie a placé trois départements en vigilance orange pour crues, ce vendredi 27 février.

La situation s'améliore, mais le danger persiste. Météo-France a alerté quant à un «risque de crue génératrice de débordements importants», dans trois départements français, ce vendredi 27 février. Ils font ainsi l'objet d'une vigilance orange.

Les trois départements concernés sont : le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique et la Charente-Maritime.

© Météo-France

A noter que ces trois départements de l'ouest de l'Hexagone étaient déjà concernés par une vigilance orange pour risques de crues, ce jeudi 26 février, accompagnés de la Charente. Ce dernier département fait désormais l'objet d'une alerte jaune.

La danger passe de Nantes à Angers

Plus précisément, les experts de Météo-France indiquent que des «crues importantes» sont toujours en cours sur la Charente aval (en Charente-Maritime), la Maine et la Loire aval (en Maine-et-Loire et en Loire-Atlantique).

Si la ville de Nantes était particulièrement visée par les alertes ce jeudi, le danger semble désormais se porter sur la ville d'Angers et ses alentours (Maine-et-Loire).

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Dans l'actualité météorologique française, ce vendredi 27 février, on compte plusieurs autres départements placés en vigilance jaune pour crues et certains en alerte jaune pour avalanches. 

Contrairement aux précédents jours, globalement ensoleillés, ce dernier jour ouvré de la semaine devrait être pluvieux sur la moitié nord-ouest du territoire. De quoi représenter un nouveau danger pour certains cours d'eau.

crueFrancevigilance météo

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