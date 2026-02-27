«Honteux et scandaleux» : Laurent Wauquiez appelle au boycott des produits issus du Mercosur

Alors que la présidente de la Commission européenne a annoncé le lancement de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, Laurent Wauquiez (LR) a appelé au boycott des produits dans les cantines. Ce n'est pas la première fois qu'il dit son opposition à ce traité.

Après les propos de la présidente de la Commission européenne annonçant le lancement de l’accord entre l’Union européenne et le Mercosur, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez (LR) a vivement réagi, appelant à boycotter le traité.

«Honteux et scandaleux», a-t-il blâmé dans un post sur X. «J’appelle tous les élus de notre pays à s’engager à lancer le boycott des produits du Mercosur dans toutes nos cantines avant les élections municipales. Comme nous le faisons déjà dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes».

Honteux et scandaleux. J’appelle tous les élus de notre pays à s’engager à lancer le boycott des produits du Mercosur dans toutes nos cantines avant les élections municipales. Comme nous le faisons déjà dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes. https://t.co/bVIUfEClMV — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) February 27, 2026

Ratification par l’Uruguay et l’Argentine

Malgré les réserves exprimées par la France, ce vendredi 27 février, la présidente de la Commission européenne a annoncé que les Vingt-Sept appliqueraient de façon provisoire l’accord de libre-échange avec plusieurs pays d’Amérique latine. Une déclaration qui survient le lendemain de la ratification du traité par l’Uruguay et l’Argentine, et bientôt par le Brésil et le Paraguay.

Signé mi-janvier entre les pays latino-américains du Mercosur et l’Union européenne, ce traité doit permettre notamment de faciliter l’entrée de viande bovine en Europe. Ses détracteurs dénoncent un accord néfaste pour l’agriculture française, soumise à une concurrence importée moins cher.

Soutenir les agriculteurs

Déjà, fin janvier, Laurent Wauquiez avait annoncé boycotter tous les produits issus du Mercosur dans sa collectivité. Une décision qui concernait un volume annuel de denrées alimentaires estimé à 50 millions d’euros, utilisées notamment dans les cantines scolaires et la restauration en EHPAD.

Une seconde fois, à plusieurs mois des élections présidentielles, le député LR transmet un message clair : il choisit de soutenir les agriculteurs, tout en envoyant un signal politique fort face aux accords internationaux.