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«Le prophète a maudit les femmes qui agissent comme des hommes» : la vente d'un manuel islamique interdite aux moins de 18 ans

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le ministère de l'Intérieur a récemment pris la décision d'interdire la vente d'un guide religieux, adressé aux adolescentes musulmanes, aux moins de 18 ans. Aussi, l'ouvrage ne pourra plus être exposé à la vue du public. 

Une décision attendue. Récemment, le ministère de l'Intérieur a décidé d'interdire la vente aux moins de 18 ans, d'un guide religieux destiné aux adolescentes musulmanes. Il est également prohibé d'exposer le livre à la vue du public.

Et pour cause : cet ouvrage de 25 pages, se présente comme un manuel pour approfondir sa foi et renforcer son lien avec Allah. Parmi les passages controversés du livre, on y trouve : «Le prophète a maudit les femmes qui agissent comme des hommes». 

Le texte enjoint également les adolescentes à ne pas imiter «les occidentaux dans leurs croyances, leurs adorations, leurs tenues vestimentaires, leurs coutumes, leurs fêtes et leurs comportements». 

«Ce type de livre, il y en a pléthore»

Pour Lara Fatimi, avocate pénaliste, le cas de cet ouvrage est loin d'être isolé : «Ce livre à destination des mineurs que vous citez, malheureusement il y en a pléthore, et on n'est pas forcément informé de tous ceux qui sont en circulation, notamment parce qu'il y a une obligation de dépôt légal par l'éditeur qui n'est pas toujours respectée. Donc ça rend plus difficile aussi l'appréhension de ces ouvrages».

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Selon nos confrères du JDD, la maison d'édition avait proposé d'ajouter une mention explicite du caractère religieux de l'ouvrage, ainsi qu'un avant-propos explicatif. Une démarche jugée insuffisante par Beauvau, qui a maintenu son interdiction aux mineurs.

IslamismelivreMinistère de l'Intérieur

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