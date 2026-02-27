«Le prophète a maudit les femmes qui agissent comme des hommes» : la vente d'un manuel islamique interdite aux moins de 18 ans

Le ministère de l'Intérieur a récemment pris la décision d'interdire la vente d'un guide religieux, adressé aux adolescentes musulmanes, aux moins de 18 ans. Aussi, l'ouvrage ne pourra plus être exposé à la vue du public.

Une décision attendue. Récemment, le ministère de l'Intérieur a décidé d'interdire la vente aux moins de 18 ans, d'un guide religieux destiné aux adolescentes musulmanes. Il est également prohibé d'exposer le livre à la vue du public.

Et pour cause : cet ouvrage de 25 pages, se présente comme un manuel pour approfondir sa foi et renforcer son lien avec Allah. Parmi les passages controversés du livre, on y trouve : «Le prophète a maudit les femmes qui agissent comme des hommes».



Le texte enjoint également les adolescentes à ne pas imiter «les occidentaux dans leurs croyances, leurs adorations, leurs tenues vestimentaires, leurs coutumes, leurs fêtes et leurs comportements».

«Ce type de livre, il y en a pléthore»

Pour Lara Fatimi, avocate pénaliste, le cas de cet ouvrage est loin d'être isolé : «Ce livre à destination des mineurs que vous citez, malheureusement il y en a pléthore, et on n'est pas forcément informé de tous ceux qui sont en circulation, notamment parce qu'il y a une obligation de dépôt légal par l'éditeur qui n'est pas toujours respectée. Donc ça rend plus difficile aussi l'appréhension de ces ouvrages».

Selon nos confrères du JDD, la maison d'édition avait proposé d'ajouter une mention explicite du caractère religieux de l'ouvrage, ainsi qu'un avant-propos explicatif. Une démarche jugée insuffisante par Beauvau, qui a maintenu son interdiction aux mineurs.