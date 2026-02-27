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Météo : températures printanières, soleil généreux... Quel temps fera-t-il la semaine prochaine ?

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La première semaine du mois de mars s'annonce clémente. Températures douces, ciel parfaitement dégagé, averses locales... Voici à quoi s'attendre pour les prochains jours.

Comme un air de printemps. En France, les premiers jours du mois de mars s'annoncent ensoleillés. A l'exception du sud-est du pays, le climat devrait être agréable, dans l'Hexagone.

Dès le premier jour de la semaine, on pourra observer une tendance qui devrait se vérifier durablement : l'ensemble du territoire français bénéficiera d'un parfait ensoleillement, sauf dans le sud-est.

Un début de semaine quasi idéal

Lundi 2 mars, on attend ainsi un temps clair dans tous les départements français, sauf dans l'Hérault, où des intempéries seront attendues l'après-midi. Au niveau des températures, elles seront comprises entre 11 °C, à Gap et 17 °C, à Biarritz et Bordeaux.

© Météo-France

Mardi 3 mars, le soleil restera majoritaire même si les experts de Météo-France anticipent une progression de la perturbation nuageuse dans le sud-est du pays. Des passages pluvieux seront ainsi observés jusqu'à la ville de Limoges. Les températures resteront quant à elles stables.

© Météo-France

Après un mercredi et un jeudi parfaitement secs, où les températures seront en légère hausse, vendredi 6 mars devrait être la journée la plus humide de la semaine. Des pluies devraient ainsi tomber l'après-midi sur l'ensemble de la moitié sud de l'Hexagone.

© Météo-France

Le week-end sera marqué par le retour du soleil, dans l'ensemble du pays. Certes, des averses continueront de tomber, localement, dans le tiers sud de la France, mais celles-ci alterneront avec des épisodes lumineux.

Un contraste nord-sud pour le week-end

De nombreuses maximales hebdomadaires devraient être atteintes samedi 7 mars, avec 18 °C à Paris, 16 °C à Lille ou encore 17 °C à Strasbourg.

© Météo-France

Pour finir la semaine, dimanche 8 mars, les valeurs resteront similaires, assez homogènes du nord (16 °C à Lille, 18 °C à Paris) au sud (16 °C à Marseille, 18 °C à Montpellier).

© Météo-France

Comme tout au long de la semaine, une fois n'est pas coutume, c'est le sud du pays qui sera en proie aux intempéries passagères. Seules les Pyrénées-Orientales et les alentours de Perpignan ainsi que le Var et les Bouches-du-Rhône devraient échapper aux pluies pour le dernier jour du week-end, dans le sud.

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Selon les premières prévisions des météorologues, la semaine suivante devrait également se montrer ensoleillée et douce. De quoi parfaitement lancer le printemps, en France.

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