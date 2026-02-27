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Mort de Quentin : à Lyon, Jean-Luc Mélenchon renouvelle son soutien à la Jeune Garde

«Leur formation ne prévoit pas qu'on tue», a plaidé le triple candidat à la présidentielle. [OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

En meeting à Lyon jeudi soir, Jean-Luc Mélenchon a réitéré son soutien au mouvement de la Jeune Garde, deux semaines après la mort du militant Quentin Deranque, 23 ans.

Le leader insoumis persiste et signe. Deux semaines après la mort de Quentin Deranque, 23 ans, sous les coups de membres de la mouvance antifa, à Lyon, Jean-Luc Mélenchon a contre-attaqué. Alors que les liens de LFI avec la Jeune Garde, le groupuscule dissous dont les suspects auraient été membres, ont été dénoncés par l'ensemble de la classe politique, le leader insoumis a renouvelé son soutien au mouvement.

«La demande de dissolution de la Jeune garde ne repose sur rien (...) ce n'est pas une organisation criminelle», a assuré le fondateur de LFI, venu dans la capitale des Gaules pour soutenir la députée du Rhône et candidate aux municipales, Anaïs Belouassa-Cherifi.

«Leur formation ne prévoit pas qu'on tue»

La Jeune Garde, accusée d'encourager un climat de violence, réfute toute responsabilité indirecte dans la mort du jeune Quentin Deranque, que Jean-Luc Mélenchon a insulté au passage, le qualifiant de «fasciste». 

«Leur formation ne prévoit pas qu'on tue», a plaidé le triple candidat à la présidentielle, devant 2.000 militants, selon les organisateurs. «Quand une bagarre commence, on ne sait jamais comment elle va finir. C'est pour ça que je dis "pas de bagarre"», a-t-il encore avancé.

Sur le même sujet Mort de Quentin : le gouvernement saisit la justice face à une possible «reconstitution» de la Jeune Garde Lire

Avant lui, Anaïs Belouassa-Cherifi avait cité Martin Luther King en déclarant : «la violence n’apporte jamais la paix durable». Et en se présentant comme «la candidate de l'antifascisme»

PolitiqueFranceLyon

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