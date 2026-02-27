Municipales 2026 : de quelles villes les Premiers ministres d'Emmanuel Macron ont-ils été maires ?

Emmanuel Macron est le président ayant eu le plus de Premiers ministres de toute la Ve République. A quinze jours du premier tour des municipales, c’est l’occasion de se pencher sur les expériences de maires de ces différents locataires de Matignon.

Des mandats locaux pour une majorité d’entre eux. Depuis le début de son premier mandat en 2017, Emmanuel Macron a eu sept Premiers ministres mais où ces derniers ont-ils étaient maires ?

Edouard Philippe

Il a été le premier à être nommé chef du gouvernement par Emmanuel Macron et il envisage désormais d’être candidat à la présidentielle de 2027. Edouard Philippe est actuellement maire du Havre (Seine-Maritime).

Il y a été élu pour la première fois lors des élections municipales de 2014 et a été réélu depuis. Toutefois, Edouard Philippe est en difficulté pour l’élection du mois de mars prochain. En effet, si le candidat du RN et de l’UDR se maintient au second tour, l’ancien Premier ministre pourrait perdre face au candidat communiste.

Jean Castex

Devenu président directeur-général de la Société nationale des chemins de fer français après son passage à Matignon, Jean Castex a été maire de la ville de Prades dans les Pyrénées-Orientales durant quatorze ans.

François Bayrou

Avant-dernier Premier ministre d’Emmanuel Macron, François Bayrou est actuellement maire de la ville de Pau (Pyrénées-Atlantiques). Il occupe cette fonction depuis 2014 et se présente pour un troisième mandat.

Sébastien Lecornu

L’actuel Premier ministre a été élu maire de Vernon (Eure) en avril 2014. Il quittera toutefois ce mandat un an plus tard pour prendre la vice-présidence de la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure.

Et les autres ?

De son côté, Elisabeth Borne est la troisième à avoir été nommée Premier ministre d'Emmanuel Macron mais elle est surtout la seule à n’avoir eu aucun mandat d’élu local. Au niveau national, elle a néanmoins été élue députée dans le Calvados.

Plus jeune Premier ministre de la Ve République, Gabriel Attal n’a jamais été maire mais il a été conseiller municipal de la ville de Vanves dans les Hauts-de-Seine durant onze ans.

Quant à Michel Barnier, il a été le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République mais n’a jamais été maire. Toutefois, il a occupé de nombreux postes de ministre, a été sénateur, commissaire européen et conseiller général de Savoie.