Municipales 2026 : que se passe-t-il quand il n’y a pas de candidat au premier tour dans une commune ?

Les candidats aux élections municipales avaient jusqu’au 26 février pour déposer leur liste électorale en préfecture. Dans certaines communes, aucune liste n’a été déposée.

Que se passe-t-il si aucun candidat ne se présente dans une mairie ? Sans scrutin, l’élection municipale ne peut avoir lieu. Pour ce cas de figure bien particulier, qui concerne surtout les très petites communes rurales, une règle existe bel et bien.

Selon l’article L2121-35 du Code général des collectivités territoriales, «lorsqu’un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions». Cette délégation spéciale, composée de trois personnes dans les communes de 35.000 habitants et moins, est nommée par arrêté du préfet de département, dans les huit jours à compter de la «constatation de l’impossibilité de constituer le conseil municipal».

Une délégation spéciale en charge des affaires courantes

En charge des affaires courantes, les trois membres nommés par le préfet éliront parmi eux un président et deux vice-présidents. Il n’est pas nécessaire que ces personnes aient une attache avec la commune en question. Dans un délai de trois mois, de nouvelles élections devront avoir lieu. Et si, à nouveau, aucun candidat ne se présente, une nouvelle délégation spéciale sera envoyée et d’autres élections organisées. À plus long terme, il pourra être décidé d’une fusion avec une commune voisine.

Et le cas de figure est bien plus fréquent qu’on ne le pense. Manque de temps, trop de contraintes ou de responsabilités, désintérêt pour la vie publique, difficulté à respecter la parité ou à constituer une liste complète… Les arguments sont de plus en plus nombreux pour écarter les habitants de toute ambition électorale.

35.000 communes françaises

Lors des élections municipales de 2020, sur les 35.000 communes françaises, une centaine n’avaient pas de candidat pour leur mairie. Et la majorité regroupait moins de 1.000 habitants. La délégation spéciale avait permis à chacune de trouver l’élu si désiré.

Cette année, les candidats avaient jusqu’au 26 février pour déposer leur liste en préfecture. Si le nombre de communes touchées par ce phénomène n’a pas été encore dévoilée, plusieurs se retrouvent sans candidat. C’est le cas de Trèves (Gard), de La Boissière (Jura) ou encore de Châtelet-sur-Rhône (Ardennes).