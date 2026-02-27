Orages : voici les trois départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Dans son dernier bulletin, Météo France a placé trois départements en vigilance jaune «orages» pour ce vendredi 27 février.

Une journée électrique dans le sud de la France. Trois départements sont visés par une alerte jaune «orages», pour la journée de ce vendredi 27 février.

©Météo France

Sont concernés : le Gers, les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne. «Ce vendredi entre la fin d'après-midi et la soirée, les conditions météo seront propices aux orages car de l'air humide et instable en provenance de l'Atlantique rentrera en contact avec de l'air très chaud remontant d'Afrique du Nord», note Météo France.

Trois autres départements ont été placés en vigilance orange pour des risques de crues.