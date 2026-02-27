Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Orages : voici les trois départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dans son dernier bulletin, Météo France a placé trois départements en vigilance jaune «orages» pour ce vendredi 27 février. 

Une journée électrique dans le sud de la France. Trois départements sont visés par une alerte jaune «orages», pour la journée de ce vendredi 27 février. 

©Météo France

Sont concernés : le Gers, les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne. «Ce vendredi entre la fin d'après-midi et la soirée, les conditions météo seront propices aux orages car de l'air humide et instable en provenance de l'Atlantique rentrera en contact avec de l'air très chaud remontant d'Afrique du Nord», note Météo France

Sur le même sujet Crues : voici les trois départements placés en vigilance orange ce vendredi Lire

Trois autres départements ont été placés en vigilance orange pour des risques de crues.   

vigilance météoorages

À suivre aussi

Vents violents : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce jeudi
Pluie-inondation : voici les 8 départements placés en vigilance jaune ce jeudi
Orages : voici les 32 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités